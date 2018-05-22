7 баллов
+10 °C

Мосгорсуд отменил приговор Тесаку и новосибирскому националисту

 22 мая, 14:37
подходящие темы
Мосгорсуд отменил приговор Тесаку и новосибирскому националисту
фото со страницы Максима Марцинкевича в соцсети «ВКонтакте»

В минувший понедельник, 21 мая, отменили приговор и направили на новое рассмотрение дело в отношении националиста и лидера общественного движения «Реструкт» Максима Марцинкевича.

Ранее Тесака осудили на 10 лет колонии за экстремизм. Приговор вынесли 27 июня 2017 года Бабушкинским судом Москвы. Тогда было установлено, что под предлогом осуществления социально значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков, в 2013-2014 годах, он и ещё несколько лиц совершали в Москве нападения на граждан, используя в качестве оружия электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки. Они избивали потерпевших, завладевали их имуществом и в целях унижения человеческого достоинства публично обливали красящими веществами.

«Приговор суда в отношении Марцинкевича отменить и направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Меру пресечения Марцинкевичу в виде содержания под стражей оставить без изменения», — передало постановление судьи ТАСС.

Также постановлением Мосгорсуда смягчили наказание новосибирскому националисту Роману Максимову до четырёх лет и десяти месяцев.

Напомним, в мае стало известно, что реабилитировавших нацизм красноярских подростков проверит СК.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 22 мая, 13:01 • статья

Давал — не давал

Главу посёлка Шерегеш Кемеровской области Виктора Дорогунцова обвиняют в покушении на дачу взятки и преступной халатности — своё честное имя ему предстоит отстаивать в суде.
 16 марта, 16:44 • статья

В битве за «воздух» появились жертвы

На фоне судебных процессов между провайдерами и транспортниками свой пост покинул директор МКП «Горэлектротранспорт». Разбираемся, почему аренда места на столбе стоила 622,82 рубля в месяц, а оценена всего в 64.

Не злоупотребляй правом своим

 6 марта, 16:06 • колонка
Виталий Ветров
управляющий юридической компанией
Бумага всё стерпит? Оставляя заключение договоров на откуп этой народной мудрости, стоит быть готовыми к судебному разбирательству.
самое популярное

О чём не принято говорить

 10 мая, 11:02 • колонка
Наталья Бортник
журналист
Знаток малых театральных площадок Новосибирска Наташа Бортник специально для Сиб.фм рассказала, как танцует о насилии команда театра «Синестетика».
 17 мая, 13:52 • новость

Котёнка сервала продают за 500 тысяч рублей на новосибирском «Авито»

Очаровательных кустарниковых котят из Казахстана жители Новосибирска могут также купить и в рассрочку.
 19 мая, 11:37 • новость

В новосибирской семье родился американец

Супружеская пара из Новосибирска воспользовалась популярной схемой многих туристов — они отправились в США на роды, где их новорождённый малыш получил американское гражданство.
 18 мая, 14:14 • новость

Тёплая весна удивит новосибирцев после выходных

Впервые за долгое время понедельник станет долгожданным для всех жителей Новосибирска, ведь в город придёт тёплая погода.
 9 мая, 10:07 • новость

С помощью избиений мать заставила сына явиться к приставам в НСО

Житель Искитимского района не платил алименты и скрывался от судебных приставов, однако мамин «метод кнута» заставил его изменить своё поведение.
 16 мая, 11:50 • новость

«Тёлки, кролики и люди в шоке», — в Новосибирской области выпал снег

В Кыштовском района Новосибирской области прошёл снегопад — местные жители отмечают, что такое происходит уже второй год подряд.