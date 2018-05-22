Мосгорсуд отменил приговор Тесаку и новосибирскому националисту

В минувший понедельник, 21 мая, отменили приговор и направили на новое рассмотрение дело в отношении националиста и лидера общественного движения «Реструкт» Максима Марцинкевича.

Ранее Тесака осудили на 10 лет колонии за экстремизм. Приговор вынесли 27 июня 2017 года Бабушкинским судом Москвы. Тогда было установлено, что под предлогом осуществления социально значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков, в 2013-2014 годах, он и ещё несколько лиц совершали в Москве нападения на граждан, используя в качестве оружия электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки. Они избивали потерпевших, завладевали их имуществом и в целях унижения человеческого достоинства публично обливали красящими веществами.

«Приговор суда в отношении Марцинкевича отменить и направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Меру пресечения Марцинкевичу в виде содержания под стражей оставить без изменения», — передало постановление судьи ТАСС.

Также постановлением Мосгорсуда смягчили наказание новосибирскому националисту Роману Максимову до четырёх лет и десяти месяцев.

Напомним, в мае стало известно, что реабилитировавших нацизм красноярских подростков проверит СК.