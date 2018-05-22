Новосибирцам предложили добираться до аквапарка «по воде»

Регулярные рейсы на теплоходе до аквапарка «Аквамир» запускает компания «Речфлот», будущих пассажиров попросили побеспокоиться о покупке билетов заранее.

Старт навигации теплоходов до аквапарка будет дан 1 июня. Как сообщается на сайте «Речфлота», речные прогулки продолжительностью 50 минут (20 минут в сторону Аквапарка и 30 — от Аквапарка до Речного вокзала) организуют на двухпалубных теплоходах «Москва».

«Теплоход пройдёт мимо четырех мостов — Метромоста, Коммунального, Железнодорожного и Дмитровского. Пассажиры полюбуются на величественные и неторопливые краны, которые добывают песок, а старейшая в городе пристанская стена позволит прикоснуться к далёкому прошлому Новосибирска», — красочно описали прогулку в компании.

Пока стоимость прогулки неизвестна, однако новосибирцев и гостей города попросили забронировать билеты заранее, поскольку вместимость теплохода сильно ограничена.

Напомним, что в марте арбитражный суд Новосибирской области признал акционерное общество «Западно-Сибирское речное пароходство» банкротом.