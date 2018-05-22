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Около стадиона «Сибирь» исчез подросток в Новосибирске

 22 мая, 09:48
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Около стадиона «Сибирь» исчез подросток в Новосибирске
фото предоставила пресс-служба ПСО «Маяк»

Волонтёры и сотрудники полиции Новосибирска активно занимаются поисками пропавшего 14-летнего Виталия Некрасова — ранее мальчик никогда не сбегал.

Поисковый отряд «Маяк» просит помощи в розыске и распространении информации о пропавшем Виталии Некрасове 2003 года рождения. Последний раз родители его видели 21 мая около 15:00 у стадиона «Сибирь» в Калининском районе Новосибирска.

До настоящего времени местонахождение мальчика не установлено. Ранее подросток никогда не сбегал из дома.

«Приметы: рост 172 сантиметра, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серо-голубые. Особые приметы: носит очки», — сообщила пресс-служба «Маяка».

Виталий Некрасов был одет в серо-зелёную ветровку, белую рубашку с коротким рукавом, бордовую бабочку, тёмно-синюю жилетку, тёмно-синие брюки, на ногах тёмно-коричневые мокасины. С собой у мальчика был чёрный рюкзак.

«Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО „Маяк“ 8-951-393-0911», — сообщили волонтёры.

Напомним, 21 мая бдительные горожане помогли найти пропавшую школьницу в Новосибирске.

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