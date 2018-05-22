Пенсионерка погибла под колесами невнимательного водителя в Новосибирске

Пожилую жительницу Новосибирска переехал сдававший назад водитель «Мерседеса» в Железнодорожном районе.

Как сообщается в группе «Спасатели МАСС» соцсети «ВКонтакте», смертельная авария произошла в 17:17 около дома № 15 на проспекте Димитрова. По предварительным данным, сдавая назад, 54-летний мужчина за рулём «Мерседеса» не заметил пенсионерку и переехал её. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.

Спасатели при помощи гидравлического инструмента помогли извлечь из-под машины тело погибшей и передали его сотрудникам полиции. Теперь правоохранительным органам предстоит разобраться в обстоятельствах трагедии.

Напомним, на минувших выходных произошло ДТП со смертельным исходом в Ленинском районе — автомобиль «Жигули» сбил женщину-пешехода.