2 балла
+8 °C

Почти 3 млрд рублей потратят на дороги и транспорт Новосибирска

 22 мая, 20:25
были упомянуты
подходящие темы
Почти 3 млрд рублей потратят на дороги и транспорт Новосибирска
фото пресс-службы правительства новосибирской области

Из бюджета Новосибирской области в 2018 году на дороги и транспорт региональной столицы потратят 2,9 млрд рублей.

Ранее эта сумма была на 300 млн меньше, но после обращения городских властей к главе региона Андрею Травникову 11 мая было подписано дополнительное соглашение между минтрансом региона и департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Пресс-служба регионального правительства отмечает, что большая часть выделенных денег, а именно 1,7 млрд рублей, потратят непосредственно на дороги местного значения, оставшиеся же 1,2 млрд пойдут на компенсацию перевозчикам недополученных доходов из-за перевозки льготных категорий пассажиров.

«В числе оплаченных из областного бюджета проектов -строительство дорог по улице Объединения в Заельцовском и Калининском районах, а также по улице Титова в Ленинском районе», — сообщает пресс-служба правительства области.

Напомним, на прошедшем в Новосибирске VII Международном Сибирском транспортном форуме Андрей Травников заявил, что до 2030 года в области должен быть сформирован транспортный каркас.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 17 мая, 08:15 • статья

В режиме ожидания

Корреспондент Сиб.фм погрузился в проблему продолжительных остановок городского транспорта и с удивлением выяснил, что за такие раздражающие пассажиров нарушения почти не бывает последствий.
 8 мая, 09:50 • репортаж

Заставлю переделать!

Анатолий Локоть проинспектировал ремонт дороги на Немировича-Данченко. О том, что мэр пообещал подрядчикам, в материале Сиб.фм
 26 апреля, 11:35 • интервью

Развитие и только

В преддверии начала туристического сезона корреспондент Сиб.фм поговорил с генеральным директором аэропорта Толмачёво Евгением Янкелевичем об особенностях работы узлового аэропорта, пассажирах, географическом положении Новосибирска, конкуренции, и о том, почему Толмачёво хочет дружить с китайцами.
самое популярное

О чём не принято говорить

 10 мая, 11:02 • колонка
Наталья Бортник
журналист
Знаток малых театральных площадок Новосибирска Наташа Бортник специально для Сиб.фм рассказала, как танцует о насилии команда театра «Синестетика».
 17 мая, 13:52 • новость

Котёнка сервала продают за 500 тысяч рублей на новосибирском «Авито»

Очаровательных кустарниковых котят из Казахстана жители Новосибирска могут также купить и в рассрочку.
 19 мая, 11:37 • новость

В новосибирской семье родился американец

Супружеская пара из Новосибирска воспользовалась популярной схемой многих туристов — они отправились в США на роды, где их новорождённый малыш получил американское гражданство.
 18 мая, 14:14 • новость

Тёплая весна удивит новосибирцев после выходных

Впервые за долгое время понедельник станет долгожданным для всех жителей Новосибирска, ведь в город придёт тёплая погода.
 9 мая, 10:07 • новость

С помощью избиений мать заставила сына явиться к приставам в НСО

Житель Искитимского района не платил алименты и скрывался от судебных приставов, однако мамин «метод кнута» заставил его изменить своё поведение.
 16 мая, 11:50 • новость

«Тёлки, кролики и люди в шоке», — в Новосибирской области выпал снег

В Кыштовском района Новосибирской области прошёл снегопад — местные жители отмечают, что такое происходит уже второй год подряд.