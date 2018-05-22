Почти 3 млрд рублей потратят на дороги и транспорт Новосибирска

Из бюджета Новосибирской области в 2018 году на дороги и транспорт региональной столицы потратят 2,9 млрд рублей.

Ранее эта сумма была на 300 млн меньше, но после обращения городских властей к главе региона Андрею Травникову 11 мая было подписано дополнительное соглашение между минтрансом региона и департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Пресс-служба регионального правительства отмечает, что большая часть выделенных денег, а именно 1,7 млрд рублей, потратят непосредственно на дороги местного значения, оставшиеся же 1,2 млрд пойдут на компенсацию перевозчикам недополученных доходов из-за перевозки льготных категорий пассажиров.

«В числе оплаченных из областного бюджета проектов -строительство дорог по улице Объединения в Заельцовском и Калининском районах, а также по улице Титова в Ленинском районе», — сообщает пресс-служба правительства области.

Напомним, на прошедшем в Новосибирске VII Международном Сибирском транспортном форуме Андрей Травников заявил, что до 2030 года в области должен быть сформирован транспортный каркас.