5 баллов
+14 °C

Прохожий отговорил девушку прыгать с пешеходного моста в Новосибирске

 22 мая, 10:08
подходящие темы
Прохожий отговорил девушку прыгать с пешеходного моста в Новосибирске
фото с сайта novo-sibirsk.ru

На вокзале «Новосибирск-Главный» девушка хотела спрыгнуть с пешеходного моста на рельсы — но, к счастью, передумала.

Трагическая гибель чуть не произошла утром 22 мая на вокзале «Новосибирск-Главный». Случившееся снял на видео очевидец и поделился роликом в группе «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте».

«По словам очевидца, сибирячка планировала спрыгнуть с пешеходного моста, забравшись на перила», — сообщили в группе.

На видео можно заметить, как один из прохожих разговаривал с девушкой. В итоге она передумала сводить счёты с жизнью.

Напомним, в июле 2017 года новосибирские спасатели отговорили пенсионерку прыгать со второго этажа через окно квартиры.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 22 марта, 11:13 • тест

Тест: зритель или блогер

300 часов видео загружаются на YouTube каждую минуту. Жизни не хватит, чтобы посмотреть даже малую часть, но можно самому стать видеоблогером и завоевать собственную аудиторию. Пройдите наш тест и узнайте, на что вы способны.
 10.08.2017, 09:50 • интервью

Люди не для галочки

Депутат Николай Тямин рассказал о том, как люди привыкали к социальной службе в 90-е годы и почему детские дома — это зло.
 2.06.2014, 08:30 • репортаж

Спасение утопающих

Режим чрезвычайной ситуации был объявлен на территориях Республики Алтай и Алтайского края 30 мая, где из-за разлива рек затоплены населённые пункты, туристические базы и разрушена часть автомобильных мостов. Корреспондент Сиб.фм оказался в зоне бедствия.
самое популярное

О чём не принято говорить

 10 мая, 11:02 • колонка
Наталья Бортник
журналист
Знаток малых театральных площадок Новосибирска Наташа Бортник специально для Сиб.фм рассказала, как танцует о насилии команда театра «Синестетика».
 17 мая, 13:52 • новость

Котёнка сервала продают за 500 тысяч рублей на новосибирском «Авито»

Очаровательных кустарниковых котят из Казахстана жители Новосибирска могут также купить и в рассрочку.
 19 мая, 11:37 • новость

В новосибирской семье родился американец

Супружеская пара из Новосибирска воспользовалась популярной схемой многих туристов — они отправились в США на роды, где их новорождённый малыш получил американское гражданство.
 18 мая, 14:14 • новость

Тёплая весна удивит новосибирцев после выходных

Впервые за долгое время понедельник станет долгожданным для всех жителей Новосибирска, ведь в город придёт тёплая погода.
 9 мая, 10:07 • новость

С помощью избиений мать заставила сына явиться к приставам в НСО

Житель Искитимского района не платил алименты и скрывался от судебных приставов, однако мамин «метод кнута» заставил его изменить своё поведение.
 16 мая, 11:50 • новость

«Тёлки, кролики и люди в шоке», — в Новосибирской области выпал снег

В Кыштовском района Новосибирской области прошёл снегопад — местные жители отмечают, что такое происходит уже второй год подряд.