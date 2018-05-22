Прохожий отговорил девушку прыгать с пешеходного моста в Новосибирске

На вокзале «Новосибирск-Главный» девушка хотела спрыгнуть с пешеходного моста на рельсы — но, к счастью, передумала.

Трагическая гибель чуть не произошла утром 22 мая на вокзале «Новосибирск-Главный». Случившееся снял на видео очевидец и поделился роликом в группе «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте».

«По словам очевидца, сибирячка планировала спрыгнуть с пешеходного моста, забравшись на перила», — сообщили в группе.

На видео можно заметить, как один из прохожих разговаривал с девушкой. В итоге она передумала сводить счёты с жизнью.

Напомним, в июле 2017 года новосибирские спасатели отговорили пенсионерку прыгать со второго этажа через окно квартиры.