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Травников взял на контроль строительство дороги к школе в Первомайском районе

 22 мая, 15:44
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Травников взял на контроль строительство дороги к школе в Первомайском районе
фото предоставлено пресс-службой правительства НСО

Врио губернатора Новосибирской области возмутился игнорированием мэрии его поручений по строительству участка дороги до школы в микрорайоне Весенний.

12 мая глава региона побывал на площадке строящегося здания школы по улице Первомайская в Первомайском районе. Андрей Травников выразил своё возмущение тем, что руководство муниципалитета не может принять решение о строительстве участка дороги по улице Перова длиной всего лишь 300 метров в то время, когда основной объект — школа — уже находится в высокой степени готовности.

«Я поручил персонально мэру Новосибирска решить проблему с дорогой к новой школе к 1 сентября — началу нового учебного года. Дорога должна быть оборудована освещением и тротуарами», — подчеркнул Андрей Травников.

Врио губернатора напомнил, что городу Новосибирску в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» был выделен 1 млрд рублей, и ещё 300 миллионов дополнительно из областного бюджета.

Школу по улице Первомайская начали возводить в мае 2017 года. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию — июль 2018 года. Согласно экспертизе, стоимость работ составляет 831 млн рублей, из них 273 млн выделено из регионального. Школа — одна из самых крупных в области и рассчитана на 1250 учеников.

Сегодня, 22 мая мэрия Новосибирска сообщила, что в течение двух недель специалисты подготовят проектные решения по обустройству дороги на улице Перова, но работы на объекте пока не начаты.

Напомним, в конце апреля врио заместителя губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов проконтролировал строительство двух новых школ в Первомайском и Железнодорожном районах регионального центра — оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в 2018 году.

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