В красноярскую школьницу после ссоры выстрелил 40-летний мужчина

Пострадавшую девочку доставили рейсом санитарной авиации в больницу Туруханского района края.

ЧП произошло вечером в воскресенье, 20 мая, когда компания друзей прогуливалась по поселку Келлог. По данным следователей, у одного из парней произошёл конфликт с местным жителем. Желая напугать подростков, 40-летний мужчина схватился за охотничье ружьё.

«Завязалась борьба, и произошел случайный выстрел, 14-летняя девушка получила телесные повреждения, с которыми была доставлена в больницу поселка Туруханск», — сообщает ГСУ краевого Следственного комитета.

На данный момент продолжается проверка: следователи опрашивают участников конфликта. Только после этого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 10 мая учащийся новосибирского колледжа принес в учебное заведение ружьё, устроил стрельбу в аудитории, а после покончил жизнь самоубийством.