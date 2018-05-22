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В куче старого белья прятался нерадивый отец от новосибирских судебных приставов

 22 мая, 11:33
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В куче старого белья прятался нерадивый отец от новосибирских судебных приставов
фото с сайта pixabay.com

Очередной оригинальный способ спрятаться от уплаты алиментов увидели новосибирские судебные приставы. Мужчина, задолжавший своему ребенку более 200 тысяч рублей, пытался спрятаться в куче старого белья.

Живет 47-летний нерадивый отец в Мошковском районе. Ранее суд решил, что он должен отдавать четверть своих доходов на содержание 12-летней дочери, но официально мужчина нигде не работал, более того, скрывался от судебных приставов. После очередного проигнорированного приглашения на разговор судебные приставы направились к неплательщику домой.

«Гражданин решил вспомнить детство и поиграть в „прятки“. Укрывшись в одной из комнат под кучей старого белья, он стал ждать, что опасность минует. Судебные приставы, обладая сноровкой и опытом, обойдя дом, попали в эпицентр событий, где куча белья уже начала „дышать“, поднимаясь и опускаясь в воздухе», — живописно рассказывают о визите к должнику в пресс-службе новосибирского управления Федеральных судебных приставов.

После обнаружения мужчине пришлось выйти из своего укрытия и проехать в отдел для дачи объяснений. Сначала на алиментщика составили протокол, а после суд решил арестовать его на 10 суток.

Напомним, в июне 2017 года жительница Кочковского района задолжала 166 тысяч рублей по кредитам и во время визита приставов залезла в шкаф; сдала должницу любимая песня, стоящая на телефонном звонке, когда из шкафа внезапно раздалась мелодия «О, боже, какой мужчина!».

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