В куче старого белья прятался нерадивый отец от новосибирских судебных приставов

Очередной оригинальный способ спрятаться от уплаты алиментов увидели новосибирские судебные приставы. Мужчина, задолжавший своему ребенку более 200 тысяч рублей, пытался спрятаться в куче старого белья.

Живет 47-летний нерадивый отец в Мошковском районе. Ранее суд решил, что он должен отдавать четверть своих доходов на содержание 12-летней дочери, но официально мужчина нигде не работал, более того, скрывался от судебных приставов. После очередного проигнорированного приглашения на разговор судебные приставы направились к неплательщику домой.

«Гражданин решил вспомнить детство и поиграть в „прятки“. Укрывшись в одной из комнат под кучей старого белья, он стал ждать, что опасность минует. Судебные приставы, обладая сноровкой и опытом, обойдя дом, попали в эпицентр событий, где куча белья уже начала „дышать“, поднимаясь и опускаясь в воздухе», — живописно рассказывают о визите к должнику в пресс-службе новосибирского управления Федеральных судебных приставов.

После обнаружения мужчине пришлось выйти из своего укрытия и проехать в отдел для дачи объяснений. Сначала на алиментщика составили протокол, а после суд решил арестовать его на 10 суток.

Напомним, в июне 2017 года жительница Кочковского района задолжала 166 тысяч рублей по кредитам и во время визита приставов залезла в шкаф; сдала должницу любимая песня, стоящая на телефонном звонке, когда из шкафа внезапно раздалась мелодия «О, боже, какой мужчина!».