Женщине на БелАЗе выписали штраф за раздавленный грузовик в кузбасском угольном разрезе

фото из паблика «АСТ-54» в соцсети «вконтакте»

В угольном разрезе в Кузбассе женщина за рулём БелАЗа случайно раздавила переднюю часть КамАЗа-автоцистерны; участники аварии практически не побеспокоили инспекторов ГИБДД и сами составили схему ДТП, а виновница ДТП выплатила штраф.

Столкновение произошло 18 мая в угольном разрезе «Поляны» под Киселёвском. Женщина, находившаяся за рулём БелАЗа, стоящего рядом с бензовозом после заправки, не справилась с управлением.

Промышленная машина наехала на новый КамАЗ и существенно смяла его переднюю часть и кабину.

«Удивительно, но в результате аварии никто не пострадал», — сообщили в паблике «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте».

Участники аварии сами составили схему ДТП и привезли её в отдел ГИБДД, чтобы зарегистрировать происшествие. Инспекторам осталось только составить административный протокол. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

За нарушение правил маневрирования 38-летней виновнице ДТП выписали штраф в размере 500 рублей.

Напомним, в Новосибирске 21 мая произошло ДТП в более лёгкой весовой категории: водитель универсала Subaru не пропустил мотоциклиста.

