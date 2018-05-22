Жителям Новосибирска расскажут, как вести успешный бизнес

Новосибирцам расскажут, как открыть свой бизнес, как вывести предприятие на новый уровень, и что для этого необходимо знать и уметь.

По данным ВЦИОМ, начинающие предприниматели чаще сталкиваются со сложностью в создании команды, а также им мешает развиваться нехватка опыта и знаний. В ходе опроса обе проблемы набрали по 31 %. Еще 26 % респондентов в качестве препятствий назвали страхи и неуверенность.

В начале 2018 года Новосибирская область присоединилась к программе для малого и микробизнеса «Бизнес класс». Это совместный проект Сбербанка и компании Google, он направлен на развитие предпринимательства и реализуется более чем в 30 регионах страны.

Программа поможет участникам преодолеть все вышеперечисленные проблемы. В основе курса — практические занятия с опытными экспертами и наставниками, которые помогут предпринимателям вывести существующее дело на новый уровень или открыть компанию с нуля. Обучение проходит онлайн в удобном режиме. Присоединиться к программе может каждый житель области после регистрации на сайте business-class.pro. Все уроки предоставляются бесплатно.

«Заполняя форму, участник может выбрать один из двух векторов обучения: „Я хочу развивать существующий бизнес“ и „Я хочу начать собственный бизнес“. После прохождения регистрации вы получите письмо со ссылкой на личный кабинет на сайте», — сообщили представители Сбербанка.

Все материалы программы подготовлены ведущими российскими бизнес-экспертами. Информация подаётся чётко и структурировано, в уроках нет ничего лишнего. Из плюсов также можно отметить простое и доступное изложение, наглядные дополнительные материалы, схемы и таблицы для самостоятельной работы, вебинары со спикером модуля. Для желающих изучить тему внимательнее, эксперты предлагают список литературы.

Программа рассчитана на 5 месяцев, но при наличии времени и желания её можно освоить намного быстрее.

Каждый прошедший курс и успешно завершивший итоговое тестирование получит электронный сертификат.

Напомним, в октябре 2017 года Сбербанк дал 1,65 млрд рублей на строительство микрорайона в Новосибирске.