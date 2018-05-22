7 баллов
+10 °C

Жителям Новосибирска расскажут, как вести успешный бизнес

 22 мая, 17:52
были упомянуты
подходящие темы
Жителям Новосибирска расскажут, как вести успешный бизнес
фото с сайта pixabay.com

Новосибирцам расскажут, как открыть свой бизнес, как вывести предприятие на новый уровень, и что для этого необходимо знать и уметь.

По данным ВЦИОМ, начинающие предприниматели чаще сталкиваются со сложностью в создании команды, а также им мешает развиваться нехватка опыта и знаний. В ходе опроса обе проблемы набрали по 31 %. Еще 26 % респондентов в качестве препятствий назвали страхи и неуверенность.

В начале 2018 года Новосибирская область присоединилась к программе для малого и микробизнеса «Бизнес класс». Это совместный проект Сбербанка и компании Google, он направлен на развитие предпринимательства и реализуется более чем в 30 регионах страны.

Программа поможет участникам преодолеть все вышеперечисленные проблемы. В основе курса — практические занятия с опытными экспертами и наставниками, которые помогут предпринимателям вывести существующее дело на новый уровень или открыть компанию с нуля. Обучение проходит онлайн в удобном режиме. Присоединиться к программе может каждый житель области после регистрации на сайте business-class.pro. Все уроки предоставляются бесплатно.

«Заполняя форму, участник может выбрать один из двух векторов обучения: „Я хочу развивать существующий бизнес“ и „Я хочу начать собственный бизнес“. После прохождения регистрации вы получите письмо со ссылкой на личный кабинет на сайте», — сообщили представители Сбербанка.

Все материалы программы подготовлены ведущими российскими бизнес-экспертами. Информация подаётся чётко и структурировано, в уроках нет ничего лишнего. Из плюсов также можно отметить простое и доступное изложение, наглядные дополнительные материалы, схемы и таблицы для самостоятельной работы, вебинары со спикером модуля. Для желающих изучить тему внимательнее, эксперты предлагают список литературы.

Программа рассчитана на 5 месяцев, но при наличии времени и желания её можно освоить намного быстрее.

Каждый прошедший курс и успешно завершивший итоговое тестирование получит электронный сертификат.

Напомним, в октябре 2017 года Сбербанк дал 1,65 млрд рублей на строительство микрорайона в Новосибирске.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 3 мая, 18:47 • статья

Лёд на сто миллионов

В Новосибирске определили проектировщика новой ледовой арены. Им стал институт, разрабатывавший документацию для «Волгоград —Арены» и «Зенит».
 28 апреля, 16:31 • статья

Роскомнадзор пойдет под суд за Telegram

Бизнес начал судиться с Роскомнадзором из-за Telegram. Что из этого выйдет? В вопросе разбирался корреспондент Сиб.фм
 23 апреля, 11:59 • статья

Будь на «Подъёме»

Есть много вопросов про работу, про себя, про жизнь? Тогда пора на «Подъём». Известный тренинг-марафон пройдет в Новосибирске в седьмой раз.
самое популярное

О чём не принято говорить

 10 мая, 11:02 • колонка
Наталья Бортник
журналист
Знаток малых театральных площадок Новосибирска Наташа Бортник специально для Сиб.фм рассказала, как танцует о насилии команда театра «Синестетика».
 17 мая, 13:52 • новость

Котёнка сервала продают за 500 тысяч рублей на новосибирском «Авито»

Очаровательных кустарниковых котят из Казахстана жители Новосибирска могут также купить и в рассрочку.
 19 мая, 11:37 • новость

В новосибирской семье родился американец

Супружеская пара из Новосибирска воспользовалась популярной схемой многих туристов — они отправились в США на роды, где их новорождённый малыш получил американское гражданство.
 18 мая, 14:14 • новость

Тёплая весна удивит новосибирцев после выходных

Впервые за долгое время понедельник станет долгожданным для всех жителей Новосибирска, ведь в город придёт тёплая погода.
 9 мая, 10:07 • новость

С помощью избиений мать заставила сына явиться к приставам в НСО

Житель Искитимского района не платил алименты и скрывался от судебных приставов, однако мамин «метод кнута» заставил его изменить своё поведение.
 16 мая, 11:50 • новость

«Тёлки, кролики и люди в шоке», — в Новосибирской области выпал снег

В Кыштовском района Новосибирской области прошёл снегопад — местные жители отмечают, что такое происходит уже второй год подряд.