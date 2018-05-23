Без горячей воды остались новосибирцы из-за проверки теплосетей

Испытания тепловых сетей начались в столице Сибири впервые за последние пять лет, продлятся они с 23 по 29 мая, из-за чего в некоторых домах пропадет горячая вода.

Перед стартом ремонтных работ на сетях энергетикам необходимо обнаружить все имеющиеся дефекты трубопроводов, компенсаторов и опор, для этого теплоноситель разогреют до 130 градусов.

«Во время испытаний возможны размывы грунта и выход на поверхность воды с температурой 100 градусов», — сообщает пресс-служба мэрии города.

Председатель комитета по энергетике мэрии Дмитрий Перязев рассказал, что такие проверки необходимы для оценки возможности работы теплосети в максимально холодное время, когда теплоноситель будет достигать критических параметров. Чиновник отмечает, что система теплоснабжения города проектировалось с расчётом на 150 градусов.

На проверку контура каждой ТЭЦ отводится два дня. Первой стала ТЭЦ-5, на ее сетях испытания проходят 23 и 24 мая. Коснутся они жителей Дзержинского, Железнодорожного, Заельцовского, Октябрьского, Центрального и Первомайского районов.

Следующей будет ТЭЦ-4 и Калининская газовая котельная. Испытания на их контурах пройдут 25 и 26 мая. Речь идёт о домах в Заельцовском, Калининском и Дзержинском районах.

Что касается отключения горячей воды во время испытаний тепловых сетей, то эта мера коснется только части домов. Дело в том, что в некоторых зданиях теплообменники горячей воды стоят внутри, таким образом, разогретый до максимума теплоноситель окажется в сетях дома, о состоянии которых энергетикам ничего неизвестно.

Напомним, с 21 мая должность директора новосибирского филиала СГК занял начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Андрей Колмаков.