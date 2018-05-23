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Борьбе с джихад-мобилями научат новосибирских военных

 23 мая, 14:07
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Борьбе с джихад-мобилями научат новосибирских военных
фото с сайта mil.ru

Сирийский опыт боевых действий изучат во время масштабных учений военные в трёх регионах: Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях.

В пресс-службе Центрального военного округа рассказывают, что участие в тренировках принимают более 150 командиров подразделений, воинских частей и их заместителей, также задействовано свыше 100 единиц боевой техники. Продлятся учения до конца недели.

«Военные изучат организацию обороны с использованием „сирийского вала“, методы борьбы с джихад-мобилями. Офицерскому составу продемонстрируют новую методику по блокированию населенного пункта, захваченного условным противником. Кроме того, на сборах отработают погрузку военной техники на железнодорожные платформы», — рассказали в пресс-службе ЦВО.

А в это время военные летчики с новосибирской авиабазы Толмачёво провели тренировку на берегу Обского водохранилища по тушению лесных пожаров с воздуха. Для этого многоцелевой вертолет Ми-8АМТШ-В оборудовали водосливным устройством емкостью три тонны. Применять его будут для ликвидации возгорания в местах, куда не способна добраться обычная техника.

Напомним, сирийский опыт в учениях уже использовали экипажи ударных вертолётов Ми-24 «Крокодил» и транспортно-боевых Ми-8АМТШ-В «Терминатор» с авиабазы Толмачёво.

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