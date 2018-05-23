«Чёрные списки» для железнодорожных дебоширов могут появиться в России

РЖД просит ввести в России «чёрные списки» для дебоширов на железнодорожном транспорте по принципу с авиацией.

«Я думаю, что парламент поддержит эти инициативы, дебоширы нигде не нужны», — заявил глава РЖД Олег Белозёров в интервью РИА Новостям.

В Совете Федерации действительно выступают за нововведение, уточняя, что для применения таких мер необходимо прописать объективные критерии, а нарушения должны фиксироваться соответствующими органами с учётом показаний свидетелей.

«При необходимости на ближайшую станцию может вызываться наряд полиции, и при установлении факта опьянения гражданина, его агрессивных действий, пассажир может быть снят с поезда», — считает первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

Напомним, авиадебошир, который побил пассажиров и бортпроводника на рейсе Санкт-Петербург — Новосибирск, пойдет под суд.