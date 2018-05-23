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Эксперты нашли психические отклонения в стихах новосибирцев

 23 мая, 16:13
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Эксперты нашли психические отклонения в стихах новосибирцев
фото Кристины Кармалиты

Психологи распознали в поэзии новосибирских авторов нарциссизм, проблему информационной перегрузки и суицидальные настроения.

25 юных поэтов приняли участие в финале конкурса «Психотворение»: они со сцены читали о болезненных переживаниях и психических расстройствах. В жюри, кроме творцов и критиков, были психотерапевт и психиатр Игорь Лях и психолог Наталья Анисимова, которые распознали в поэтических текстах совершенно конкретные девиации.

«Типичная болезнь человека 21-го века — информационная перегрузка», — передала комментарий Игоря Ляха о стихах Сергея Шелковникова пресс-служба Art-Дивизиона.

Строки же Натальи Павлушиной о депрессии экспертов не убедили.

«Это просто манипуляция! Человек рассказывает, как ему плохо, ожидая нужной ему реакции», — отметили эксперты.

Главный приз конкурса — смартфон Nokia 2018 года — получила 26-летняя Василина Владимирцева. В её творчестве специалисты узнали паническую атаку, а поэты оценили сильную художественную сторону стихов.

Напомним, в апреле в Новосибирске посвятили книгу покончившему с собой поэту.

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