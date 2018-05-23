ФСБ выгоняет из России главного раввина Омской области

Главный раввин СФО и Омской области Ашер Кричевский может вскоре покинуть Россию; его вид на жительство в Омске аннулирован по инициативе ФСБ, а областной суд отказал в удовлетворении иска.

У Ашера Кричевского остался последний шанс остаться в России: восстановить вид на жительство через Верховный суд. Главного раввина СФО поставили в очередь на депортацию 23 марта. Инициатором аннулирования вида на жительство стало региональное управление ФСБ, об этом сообщила Тайга.инфо.

Причину в суде не озвучили, поскольку они составляют гостайну. Однако в определении судья зачитала пункт нормативного акта, согласно которому «вид на жительство аннулируется в случае, если иностранный гражданин выступает за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, иными действиями создает угрозу безопасности РФ или граждан РФ».

Кричевский решил восстановить вид на жительство через суд. Омский областной суд его иск не удовлетворил. Единственная возможность для раввина и его семьи избежать депортации — положительное решение Верховного суда.

Напомним, 14 ноября 2016 года американца, искавшего в Сибири лучшей жизни, судебные приставы проводили на родину.

