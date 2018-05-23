Грабитель в маске с пистолетом сорвал куш в новосибирских микрозаймах

Житель Новосибирска попытался добыть быстрых денег, используя пневматический пистолет; афера обернулась уголовным делом и судом, а микрозайм ему пришлось возвращать полицейским.

Перед тем, как совершить ограбление, мужчина вдохновлялся явно не одним фильмом о гангстерах. Ворвавшись в офис микрокредитования в Ленинском районе Новосибирска, грабитель выстрелил из пневматического пистолета в потолок, и, угрожая оружием, вынес кассу, сорвав куш в 4 000 рублей.

Подозреваемого по приметам задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. При нём обнаружили пневмат и все похищенные деньги.

«Свою вину в совершении преступления он признал в полном объеме, раскаялся в содеянном и возместил причиненный ущерб», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Тем не менее, в данное время он находится под стражей, а материалы уголовного дела по статье «Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия», переданы для рассмотрения в суд.

Напомним, 19 апреля полицейские задержали грабителя продуктового магазина, который даже запрыгнул на прилавок для убедительности.

