«Дебилами и идиотами» называла четвероклассников учительница красноярской школы

Учительница красноярской школы № 46 на повышенных тонах оскорбляла четвероклассников на уроке из-за сорванного чаепития; видео, снятое одним из униженных учеников, проверит региональный СК.

В сеть попало видео, которое снял ученик четвёртого класса 46-й школы в Красноярске. На кадрах немолодая учительница отчитывает школьников за то, что они бегали по школе так, что «гремел потолок и сыпалась извёстка», и не дали ей «спокойно попить чаю».

«Целый класс собрался дебилов и идиотов! Ненормальные дети», — кричала учительница на детей.

«Трансляцию» с урока увидели сотрудники следственного комитета.

«В связи с тем, что в действиях учителя усматриваются признаки ст.156 УК РФ „Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником“, по данному факту начата процессуальная проверка», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Красноярскому краю.

По словам директора учебного заведения, учительница оскорблённого четвёртого «В» продолжает работать в школе и в данное время находится на больничном. Он также добавил, что педагог работает в школе без малого 40 лет, и нареканий на неё никогда не поступало.

Напомним, в результате мониторинга СМИ красноярские следователи 10 мая начали проверку в отношении двух подростков на предмет реабилитации нацизма.

