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Первую в мире коляску, управляемую силой мысли, создал новосибирский инженер

 23 мая, 15:41
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Первую в мире коляску, управляемую силой мысли, создал новосибирский инженер
фото с сайта nstu.ru

Выпускник НГТУ создал инновационную коляску-вездеход для инвалидов — её аналогов нет во всём мире.

Выпускник механико-технологического факультета НГТУ Иван Невзоров разработал первую в мире систему управления инвалидной коляской-вездеходом, которая считывает сигналы головного мозга. На данный момент в Новосибирске проходят первые испытания разработки.

В апреле 2018 года Иван Невзоров совместно со своей командой из фирмы «Катервиль» и московской компанией «Нейроботикс» провели первое тестирование прототипа. Во время испытаний удалось доказать, что инвалидной коляской можно управлять при помощи импульсов головного мозга.

Благодаря гусеничной ленте коляска может подниматься и спускаться по крутым лестницам и преодолевать бордюры. Её стоимость на рынке будет составлять от 460 до 560 тысяч рублей.

«Три года назад к нам обратился мужчина, ему Фонд социального страхования выдал коляску, а он не может ей управлять, потому что почти полностью парализован — может двигать только шеей. У него была нянечка, которая его постоянно возила. И вот проблема: она мужчину подвозит к окошку, оставляет, чтобы отойти по своим делам, а солнце выходит и начинает ему лицо печь. Это такая дикая беспомощность, когда он элементарно не может отъехать от окна. Он попросил нас сделать джойстик, который бы управлялся головой и шеей, это увеличило бы его самостоятельность, улучшило качество жизни. Мы сделали это бесплатно. Он всего за полчаса научился управлять этой системой, стал двигаться самостоятельно. И вот тогда мы поняли, что надо сделать систему управления, которая бы считывала сигналы мозга», — рассказал о своей идее Иван Невзоров.

Напомним, в мае сибирские учёные выяснили, что с помощью рентгеновского излучения можно уничтожать наиболее отдалённые раковые опухоли.

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