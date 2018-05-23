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Консульству Германии в Новосибирске разрешили незаконную парковку

 23 мая, 17:16
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Консульству Германии в Новосибирске разрешили незаконную парковку
кадр с видео

Любопытный знак появился на Красном проспекте в Новосибирске рядом с консульством Германии, он разрешает его сотрудникам парковаться в неположенном месте.

А началась эта история с эксперимента пары местных активистов, которые решили привлечь внимание общественности и правоохранителей к тому, что под знаком, запрещающим парковку рядом с домом № 28, стоят автомобили с красными номерами.

«В центре города у нас есть одно интересное местечко, где припаркованы красивые немецкие машинки. Это консульство Германии. Мы не против красивых немецких машин, но просто все эти автомобили припаркованы под знаком „работает эвакуатор“. Знак есть, автомобили есть. Здесь есть всё, кроме порядка», — рассказывали на камеру активисты.

Чтобы как-то повлиять на ситуацию, мужчины решили обратиться к стоящим неподалеку сотрудникам ДПС. Сразу скажем, активисты на положительный результат не рассчитывали, так оно и получилось.

Правоохранители пошли на встречу, связались по рации со своим руководством, обратились к охране консульства. После выяснения всех обстоятельств сотрудники ДПС рассказали активистам, что так парковать автомобили разрешил начальник управления ГИБДД по Новосибирской области полковник полиции Сергей Штельмах.

«Я бы их привлек. Если мне дадут команду привлечь, то пожалуйста. Я то человек тоже подневольный», — сказал сотрудник ДПС.

Активистам полицейские посоветовали зафиксировать нарушение и обратиться с заявлением. Но и в этом теперь нет никакого смысла после появления нового знака.

Напомним, в стратегию развития автопрома до 2025 года правительство РФ внесло массу льгот и послаблений для владельцев электромобилей.

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