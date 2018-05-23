На развитие новосибирского Академгородка необходимо более 18 млрд рублей

Мэрия подготовила и направила в правительство области свои предложения по развитию новосибирского Академгородка.

Об этом градоначальник Анатолий Локоть рассказал 22 мая на очередной сессии городского совета депутатов. К примеру, предлагается построить привлекательный для молодежи межвузовский кампус.

«Серьезным преимуществом для Новосибирска, центром притяжения, я считаю, станет кампус НГУ. Программа, разработанная вузом, предполагает строительство 10 новых объектов до 2025 года с объемом вложений более 10 млрд рублей. Не только учебные корпуса и общежитие, — это библиотека, клинико-диагностический и научно-исследовательский центры», — сказал Локоть.

Городские власти отмечают, что для привлечения заслуженных и молодых перспективных учёных эта территория должна соответствовать самым высоким требованиям комфорта и благоустройства. В Академгородке при этом имеется ряд накопившихся проблем, к примеру, отставание в развитии транспортной и социальной инфраструктуры.

Помимо вузовского проекта, есть необходимость сделать две пристройки к гимназии № 3 и лицею № 130. Документация уже готова, стоимость работ составит 140 млн рублей, при наличии денег начать строительство можно уже во втором полугодии.

Также необходимо сделать две транспортные развязки: Бердское шоссе — проспект Строителей — ул. Балтийская и Бердское шоссе — Морской проспект.

В целом, все инфраструктурные проекты, предложенные мэрией обойдутся в сумму более 18 млрд рублей.

Напомним, учёные СО РАН обсуждают концепцию пятого по счёту моста в Новосибирске через Обь, который должен соединить Краснообск и Академгородок.