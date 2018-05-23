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«Меньше всего хочется судить» — председатель жюри «Ново-Сибирского транзита»

 23 мая, 08:45
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«Меньше всего хочется судить» &mdash; председатель жюри «Ново-Сибирского транзита»
фото дениса винокурова

На открытии фестиваля-конкурса для театров Сибири, Урала и Дальнего Востока «Ново-Сибирский транзит» члены жюри поделились с журналистами своими ожиданиями и рассказали о том, чем участники уже успели их удивить.

Церемония открытия пятого театрального фестиваля-конкурса «Ново-Сибирский транзит» состоялась. 22 мая в театре «Красный факел» жюри презентовало программу фестиваля: на сценах театров «Красный факел», «Глобус» и «Старый дом» пройдут спектакли с классическими сюжетами и вольными интерпретациями, бурятский театр представит постановку на диалекте осинских бурят, а студия из Тюмени привезла спектакль с элементами виртуальной реальности. Немалую часть режиссёров постановок-участников составили ученики санкт-петербургских театральных академий и школ.

«Здесь так много петербуржцев, — я как будто из города не уезжала. И что самое удивительное и прекрасное, — у нас на афишах этих имён гораздо меньше, чем я вижу на афишах Сибири», — рассказала член жюри, театральный критик Жанна Зарецкая.

Председатель жюри — режиссёр и театральный педагог Адольф Шапиро — признался, что смотреть и вдохновляться хочет гораздо больше, чем судить, а каждый выездной фестиваль использует как эликсир молодости.

«Я приезжаю на фестивали, потому что хочу медленнее стареть. А чтобы медленнее стареть, нужно смотреть, что происходит вокруг, чем живут люди», — поделился Адольф Шапиро с журналистами.

Шапиро добавил, что жюри, тем не менее, будет руководить очень строго. Театральный критик Ирина Алпатова согласилась, что выбор будет непростым, когда речь идёт об искусстве, ведь каждая постановка уникальна и неповторима.

«Очень сложно будет выбирать. Даже если мы все уже видели этот театр, на 90 % есть шанс увидеть что-то новое, непривычное и все прежние знакомства отступают, и ты как будто впервые видишь этот театр с новой стороны», — рассказала Ирина Алпатова.

Перед серьёзным и глубоким спектаклем открытия «Пер Гюнт» ТЮЗа Красноярска, в фойе театра гости смогли посмотреть перфомансы в исполнении актёров, бросить монетку «на питание» цыгану с медведем и сфотографироваться с харизматичными персонажами детских сказок.

Напомним, 26 мая в рамках off-программы в театральном клубе «Пуля» пройдёт мастер-класс главного режиссёра новосибирского театра «Старый дом» Андрея Прикотенко.

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