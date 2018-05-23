Ночь квестов в Новосибирске: игроки поборются за жизнь

Участникам помогут логика, смекалка, удача, а главное — инстинкт самосохранения в предстоящую Ночь квестов в Новосибирске.

Мероприятие «Ночь квестов» в Новосибирске пройдёт при поддержке крупнейшего агрегатора приключенческих игр в России — «Мира квестов».

Сибирская столица уже второй раз принимает участие в масштабной акции федерального уровня. Её цель — привлечение внимания сторонников активного образа жизни к миру тайн и приключений, а также популяризация квестов в реальности.

Помимо Новосибирска ночные экшн-игры пройдут в Москве, Питере, Екатеринбурге, Красноярске и других городах страны.

«На данный момент в России работают почти пять тысяч квест-комнат, большинство из которых представлены на „Мире квестов“, где пользователи могут выбрать тему, учитывая отзывы игроков, обзоры экспертов и прочие критерии», — сообщили организаторы.

Стоит отметить, что одна из главных задач компании — популяризация квестов как здорового, развивающего и интеллектуального развлечения для всей семьи.

Напомним, что жители Новосибирска год назад поучаствовали в квесте и костюмированном бале на «Библионочи».