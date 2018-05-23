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Пойдёт под суд за прогулку в женском пуховике житель Кузбасса

 23 мая, 12:28
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Пойдёт под суд за прогулку в женском пуховике житель Кузбасса
фото с сайта pixabay.com

20-летний житель Прокопьевска предстанет перед судом за кражу; молодой человек украл и надел чужой пуховик, чтобы не замерзнуть на прогулке по городу; его задержали при попытке тайного возврата.

О пропаже пуховика в полицию сообщила жительница Прокопьевска. Девушка рассказала правоохранителям, что потеряла верхнюю одежду после ужина в кафе и заподозрила в хищении конкретного человека.

Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого. Предположительно, молодой человек был на свидании с девушкой в том же кафе. После ужина пара решила прогуляться по городу. Чтобы его девушка не замерзла, 20-летний романтик отдал ей свою куртку, а чтобы не озябнуть самому, снял с вешалки случайный пуховик, в котором отправился гулять.

Хозяйка куртки, оставшаяся без верхней одежды, опубликовала пост в соцсети, в котором попросила вернуть пуховик или задержать вора.

Публикация возымела эффект: злоумышленник увидел просьбу, а заодно и узнал себя на кадрах записи видеонаблюдения.

«План не сработал, молодого человека задержали. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ „Кража“. Материалы уголовного дела направлены в суд, злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Напомним, 21 мая в Новосибирске поймали похитителя забытых в банкомате купюр.

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