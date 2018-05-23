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Сибирские учёные убивают рак рентгеном

 23 мая, 12:02
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Сибирские учёные убивают рак рентгеном
фото с сайта pixabay.com

С помощью рентгеновского излучения можно уничтожать наиболее отдалённые раковые опухоли — эксперименты данного исследования финансирует клиника Мешалкина.

Фотодинамическая терапия применяется в борьбе с онкологиями уже довольно долгое время. Лечение происходит благодаря воздействию световой волны. Однако её длина небольшая, и она не может повлиять на глубоко расположенные опухоли. Сибирские учёные придумали, как можно увеличить проникновение и, как следствие, эффективность данной терапии.

В ходе лечения человеку вводят нетоксичные соединения производных порфиринов и хлоринов, которые затем облучают светом с определённой длиной волны. В результате соединения активируют кислород в клетках, который повреждает клеточные структуры и уничтожает опухоль.

Дабы бороться не только с поверхностными очагами, учёные НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (филиал Института цитологии и генетики СО РАН) и Института неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН работают над созданием соединений, способных проникать в глубоко расположенные опухоли и обладать фотодинамической активностью. Как оказалось, благодаря воздействия рентгеновского излучения можно уничтожать опухоли, расположенные в более глубоком месте.

На данный момент учёные проходят эксперименты на опухолевых клетках.

«Предположительно, в итоге терапия будет выглядеть следующим образом: к человеку в подводящую к опухоли вену вводится препарат, имеющий селективность накопления (скапливающийся преимущественно в опухолевой ткани). После этого излучение фокусируется на необходимом участке — с наименьшим воздействием на здоровую ткань. Только вопрос о применении глубокой фотодинамической терапии в клиниках пока остается открытым: эта технология требует соответствующего оснащения. Также необходимо финансирование, клинические испытания, оборудование для проведения экспериментов — последнее (источник излучения) специалисты уже нашли в Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е.Н. Мешалкина», — сообщила «Наука в Сибири».

Напомним, в марте больная раком жительница Новосибирска нашла поддержку в интернете.

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