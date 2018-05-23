Скейт-парк горел в новосибирском микрорайоне «Родники»

Скейт-парк во дворе дома № 7 на улице Свечникова частично сгорел вечером 22 мая, местные жители говорят о поджоге.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного пожарной охраны в 20:05, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по области. Уже спустя 11 минут огонь был ликвидирован, частично пострадала горка для катания.

«Во время пожара никто не пострадал. На месте ЧП находились две единицы техники и восемь человек личного состава пожарной службы», — рассказывают в ведомстве.

Местные жители утверждают, что это был поджог. В паблике микрорайона «Родники» появилось сообщение от Саши Мальцевой, которая утверждает, что все произошло на её глазах.

«Устроили пожар четверо подростков, мы в этот момент с дочкой гуляли и видели, как они подожгли, и бежать», — написала Саша Мальцева.

Напомним, в ночь на 22 мая по Новосибирску прокатилась серия поджогов: от огня пострадали три рядом стоящих в Ленинском районе жилых дома и несколько автомобилей.