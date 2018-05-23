Сократить рабочую неделю летом попросила «Зарплата.ру» у Локтя

Портал по поиску работу отправил письмо мэру Новосибирска с просьбой порекомендовать новосибирским работодателям сократить рабочую неделю в летний период.

Как сообщила пресс-служба «Зарплату.ру», 76 % работодателей и 88 % соискателей Новосибирска хотят, чтобы сокращённую рабочую неделю летом ввели на законодательном уровне.

При этом большая часть работодателей и соискателей города — 76% и 88% соответственно — хотят, чтобы сокращенная рабочая неделя летом была введена на законодательном уровне.

«В Новосибирске короткое и быстротечное лето. Мысль о том, что самое приятное время года пройдет мимо, и отдохнуть снова не получится, угнетает горожан, сказывается на их работоспособности. Большая часть опрошенных новосибирцев уверены — укороченная рабочая неделя уменьшит количество стресса и увеличит мотивацию. Такая практика в компаниях может вводиться постепенно, чтобы у работодателей была возможность экспериментировать и выстраивать удобный график. При этом речь не идет о сокращении заработной платы в этот период», — рассказал руководитель отдела брендинга и PR портала «Зарплата.ру» Иван Чирков.

Портал попросил мэра Новосибирска Анатолия Локтя порекомендовать работодателям сократить рабочую неделю на пять часов или сделать пятницу нерабочей в летний период. В письме отмечается, что «многие компании прислушаются и введут у себя подобную практику, что приведёт к положительным профессиональным показателям у сотрудников, повысит их работоспособность, улучшит здоровье».

Опрос среди новосибирских работодателей показал, что 27 % готовы применить данную практику, а 40 % осторожничают и хотят сначала изучить опыт других организаций. А каждый десятый начальник и так сокращает рабочую неделю летом. Зато каждый пятый отказывается от такой идеи.

«По мнению 46 % работодателей, сокращение рабочей недели приведёт к уменьшению стресса и улучшению здоровья у работников, они реже будут уходить на больничный. Треть работодателей уверены, что это приведет к увеличению темпов развития бизнеса, потому что у работников появится мотивация и энтузиазм. 11 % уверены, что сокращение летней рабочей недели никак не повлияет на бизнес, а, по мнению 10 %, это приведет к убыткам и кризису в бизнес-сфере», — сообщила «Зарплата.ру».

Что касается соискателей, то тут намного проще — 79 % горожан жаждут сокращения летней рабочей недели. Почти половина из них уверены, что это уменьшит стрессовое напряжение и улучшит здоровье. Каждый пятый считает, что будет работать с большим энтузиазмом. 4 % новосибирцев начнут лениться с новым графиком, по их мнению, а другие 4 % уверены, что это никак не скажется на их продуктивности. А 20 % опасаются, что вместе с рабочей недели сократиться и их зарплата.

«Почти 60 % горожан отметили, что освободившееся время они будут проводить с семьёй, 28 % — на даче. Каждый пятый опрошенный будет больше развлекаться и тусоваться с друзьями. 3 % новосибирцев не любят лето и будут сидеть дома в свободное время. 7 % всё равно будут работать, потому что с трудом успевают справляться с рабочими задачами. Отвечая на этот вопрос, респонденты могли выбирать несколько вариантов. При этом только 8% опрошенных новосибирцев пытались поговорить с руководством о том, чтобы в их компании сократили рабочую неделю в летний период», — отметил сервис.

В опросах приняли участие 1 800 человек в период с 15 по 21 мая.

Напомним, в апреле эксперты «Зарплата.ру» выяснили, что каждый третий новосибирец шутит над коллегами.