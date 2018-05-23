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В Новосибирске предложили построить пятый мост между Краснообском и Академгородком

 23 мая, 07:18
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В Новосибирске предложили построить пятый мост между Краснообском и Академгородком
фото с сайта pixabay.com

На расширенном заседании президиума СО РАН, который прошёл в Новосибирске, заговорили о концепции моста через Обь, пятого по счёту.

Как сообщает «Наука в Сибири» со ссылкой на главу СО РАН, академика Валентина Пармона, новый мост мог бы связать Советский район Новосибирска и Краснообск.

«Это очень перспективная площадка, проезд до которой из Академгородка мог бы занимать 10 минут. Но сегодня приходится добираться туда через дамбу ОбьГЭС с часовыми пробками», — добавил он.

Предложение академика оценил глава Новосибирска Анатолий Локоть, отметив, что мост через Обь на посёлок Краснообск заложен в Генплане.

«Мне кажется, это хороший повод пересмотреть концепцию строительства четвертого моста, что было бы решением, направленным на будущее», — подчеркнул мэр.

Напомним, что в конце прошлого года Анатолий Локоть назвал строительство четвёртого моста «не первостепенным проектом» для города.

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