В Новосибирске предложили построить пятый мост между Краснообском и Академгородком

На расширенном заседании президиума СО РАН, который прошёл в Новосибирске, заговорили о концепции моста через Обь, пятого по счёту.

Как сообщает «Наука в Сибири» со ссылкой на главу СО РАН, академика Валентина Пармона, новый мост мог бы связать Советский район Новосибирска и Краснообск.

«Это очень перспективная площадка, проезд до которой из Академгородка мог бы занимать 10 минут. Но сегодня приходится добираться туда через дамбу ОбьГЭС с часовыми пробками», — добавил он.

Предложение академика оценил глава Новосибирска Анатолий Локоть, отметив, что мост через Обь на посёлок Краснообск заложен в Генплане.

«Мне кажется, это хороший повод пересмотреть концепцию строительства четвертого моста, что было бы решением, направленным на будущее», — подчеркнул мэр.

Напомним, что в конце прошлого года Анатолий Локоть назвал строительство четвёртого моста «не первостепенным проектом» для города.