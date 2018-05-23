Владельцу лошади-убийцы дали срок за смерть ребёнка в Новосибирской области

Сибиряка приговорили к полутора годам тюрьмы за то, что принадлежащая ему лошадь разбила голову шестилетнему мальчику.

Трагедия произошла 25 июля прошлого года в деревне Казанцево. На улице Центральной гуляли пятеро маленьких детей, здесь же без привязи паслись шесть лошадей местных жителей. Внезапно три лошади поскакали в направлении ребятишек.

«Шестилетний мальчик не успел отбежать, и проскакавшая рядом с ним лошадь ударила ребёнка копытом по голове. Мальчик скончался по пути в медицинское учреждение», — рассказывают в пресс-службе Следственного управления СКР по области.

Уголовное дело расследовали по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ — «причинение смерти по неосторожности». По этой статье суд не мог дать более двух лет лишения свободы, так что владелец лошади получил практически максимальный срок.

Напомним, в середине мая под суд в Новосибирске отправили членов преступной группы, которые почти два года похищали детей-сирот ради наживы.