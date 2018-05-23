8 баллов
+11 °C

Владельцу лошади-убийцы дали срок за смерть ребёнка в Новосибирской области

 23 мая, 16:09
были упомянуты
подходящие темы
Владельцу лошади-убийцы дали срок за смерть ребёнка в Новосибирской области
фото с сайта pixabay.com

Сибиряка приговорили к полутора годам тюрьмы за то, что принадлежащая ему лошадь разбила голову шестилетнему мальчику.

Трагедия произошла 25 июля прошлого года в деревне Казанцево. На улице Центральной гуляли пятеро маленьких детей, здесь же без привязи паслись шесть лошадей местных жителей. Внезапно три лошади поскакали в направлении ребятишек.

«Шестилетний мальчик не успел отбежать, и проскакавшая рядом с ним лошадь ударила ребёнка копытом по голове. Мальчик скончался по пути в медицинское учреждение», — рассказывают в пресс-службе Следственного управления СКР по области.

Уголовное дело расследовали по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ — «причинение смерти по неосторожности». По этой статье суд не мог дать более двух лет лишения свободы, так что владелец лошади получил практически максимальный срок.

Напомним, в середине мая под суд в Новосибирске отправили членов преступной группы, которые почти два года похищали детей-сирот ради наживы.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 22 мая, 13:01 • статья

Давал — не давал

Главу посёлка Шерегеш Кемеровской области Виктора Дорогунцова обвиняют в покушении на дачу взятки и преступной халатности — своё честное имя ему предстоит отстаивать в суде.
 16 марта, 16:44 • статья

В битве за «воздух» появились жертвы

На фоне судебных процессов между провайдерами и транспортниками свой пост покинул директор МКП «Горэлектротранспорт». Разбираемся, почему аренда места на столбе стоила 622,82 рубля в месяц, а оценена всего в 64.

Не злоупотребляй правом своим

 6 марта, 16:06 • колонка
Виталий Ветров
управляющий юридической компанией
Бумага всё стерпит? Оставляя заключение договоров на откуп этой народной мудрости, стоит быть готовыми к судебному разбирательству.
самое популярное

О чём не принято говорить

 10 мая, 11:02 • колонка
Наталья Бортник
журналист
Знаток малых театральных площадок Новосибирска Наташа Бортник специально для Сиб.фм рассказала, как танцует о насилии команда театра «Синестетика».
 17 мая, 13:52 • новость

Котёнка сервала продают за 500 тысяч рублей на новосибирском «Авито»

Очаровательных кустарниковых котят из Казахстана жители Новосибирска могут также купить и в рассрочку.
 19 мая, 11:37 • новость

В новосибирской семье родился американец

Супружеская пара из Новосибирска воспользовалась популярной схемой многих туристов — они отправились в США на роды, где их новорождённый малыш получил американское гражданство.
 22 мая, 12:54 • новость

Избитая в новосибирской больнице девочка обрела семью

Скандальная история с избиением маленькой девочки в детской больнице № 4 завершилась: жестокая медсестра наказана, а ребенок обрёл семью.
 18 мая, 14:14 • новость

Тёплая весна удивит новосибирцев после выходных

Впервые за долгое время понедельник станет долгожданным для всех жителей Новосибирска, ведь в город придёт тёплая погода.
 16 мая, 11:50 • новость

«Тёлки, кролики и люди в шоке», — в Новосибирской области выпал снег

В Кыштовском района Новосибирской области прошёл снегопад — местные жители отмечают, что такое происходит уже второй год подряд.