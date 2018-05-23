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Владелец новосибирского притона рекламировал проституток в интернете

 23 мая, 06:50
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Владелец новосибирского притона рекламировал проституток в интернете
фото с сайта pixabay.com

46-летний сутенёр отправится под суд за свою работу в Дзержинском районе Новосибирска.

Заместитель прокурора Дзержинского района Новосибирска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего мужчины, организовавшего притон для занятия проституцией.

По версии органов дознания, в ноябре 2017 года Павел Акулов снял двухкомнатную квартиру в Дзержинском районе и запустил рекламу в интернете с анкетами своих сотрудниц. За оказание услуг предприниматель, естественно, установил тариф.

«Девушки оказывали услуги в съёмной квартире, а также осуществляли выезды в другие места (по желанию клиента), получая за это денежное вознаграждение. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции», — сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Теперь мужчина обвиняется по статье «Деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, содержание притонов для занятия проституцией».

Напомним, в мае хозяйку борделя отправили под суд за «доставку цветов» в Новосибирске.

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