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За бесплатное надземное метро в Новосибирске собирают подписи в интернете

 23 мая, 16:26
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За бесплатное надземное метро в Новосибирске собирают подписи в интернете
фото из группы «Новосибирск метро Новосибирска» в соцсети «ВКонтакте»

На просторах сети собирают подписи в поддержку строительства в Новосибирске и его пригородах частного надземного метро.

Сбор подписей происходит на сайте «Новое метро Новосибирска». Его цель — подготовиться к городскому референдуму о частном наземном метро с бесплатным проездом для пассажиров, который будет обеспечиваться за счёт доходов от аренды коммерческих помещений на станциях.

Всего планируется построить 120 километров наземных линий и 80 станций за пять лет.

«Жители Новосибирска активно поддерживают идею референдума своей регистрацией на сайте. Активисты считают, что после проведения референдума будет проще добиться у городских властей разрешения на строительство частного метро», — сообщили представители «Общественного Метрополитена».

Напомним, 16 мая мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил перспективы развития новосибирского метро.

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