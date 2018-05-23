За бесплатное надземное метро в Новосибирске собирают подписи в интернете

На просторах сети собирают подписи в поддержку строительства в Новосибирске и его пригородах частного надземного метро.

Сбор подписей происходит на сайте «Новое метро Новосибирска». Его цель — подготовиться к городскому референдуму о частном наземном метро с бесплатным проездом для пассажиров, который будет обеспечиваться за счёт доходов от аренды коммерческих помещений на станциях.

Всего планируется построить 120 километров наземных линий и 80 станций за пять лет.

«Жители Новосибирска активно поддерживают идею референдума своей регистрацией на сайте. Активисты считают, что после проведения референдума будет проще добиться у городских властей разрешения на строительство частного метро», — сообщили представители «Общественного Метрополитена».

Напомним, 16 мая мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил перспективы развития новосибирского метро.