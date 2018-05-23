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За полёт квадрокоптера над НОВАТом мужчина заплатит штраф

 23 мая, 09:48
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За полёт квадрокоптера над НОВАТом мужчина заплатит штраф
фото с сайта pixabay.com

В пять тысяч рублей обошлась для горожанина съёмка Новосибирского театра оперы и балета с высоты птичьего полёта.

24 апреля мужчина запустил для видеосъёмки квадрокоптер над НОВАТом — и получил штраф. Для жителя Новосибирска это уже не первый случай административного нарушения — ранее он привлекался за аналогичный случай.

«Установлено, что вопреки требованиям закона перед осуществлением полёта житель Новосибирска не получил разрешения на полёт от органов управления воздушным движением, не направил им план (график) полёта, не владел аэронавигационной и метеорологической информацией», — сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Оксана Горбунова.

По результатам проверки по инициативе Новосибирской транспортной прокуратуры мужчину привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение использования воздушного пространства лицом, не наделённым полномочиями по его использованию». Ространснадзор назначил ему штраф в 5 000 рублей.

«Наряду с этим транспортной прокуратурой в Октябрьский районный суд Новосибирска к собственнику квадрокоптера направлено исковое заявление о запрете осуществлять полёты с использованием этого летательного аппарата без получения необходимого разрешения органов управления воздушным движением», — рассказала Оксана Горбунова.

Напомним, в июне 2017 года сотрудники СИЗО в Новосибирске сбили два дрона с мобильными телефонами.

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