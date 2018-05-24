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Банная погода: тепло и влажно будет в Новосибирской области

 24 мая, 15:35
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Банная погода: тепло и влажно будет в Новосибирской области
фото с сайта pexels.com

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра обрадовали новосибирцев наступающей жарой, правда, дожди при этом не прекратятся.

Уже в пятницу большая часть территории нашего региона попадет в тёплый сектор арктической системы. Температура воздуха из-за этого начнет расти.

"Все эти дни будут достаточно дождливые. Причем дожди ожидаются небольшие или умеренные. Прогнозируются грозы, шквалистый ветер будет только при них, а так сила ветра от 6 до 11 метров в секунду", - рассказала Сиб.фм ведущий синоптик отдела краткосрочных прогнозов Юлия Астанкова.

Ночью температура воздуха составит от 4 до 10 градусов выше нуля, хотя в северных районах области столбики термометров опустятся до минус 3 градусов.

Днём в пятницу воздух прогреется до +14… +19 градусов, в субботу температура поднимется уже до +16… +21, а в воскресенье настанет пик тепла – в юго-западных районах термометры остановятся на отметке +26 градусов.

Но радоваться, к сожалению, стоит не всем новосибирцам. В северных районах области сохранится достаточно прохладная температура +10… +15 градусов.

Напомним, горячую воду отключают в домах новосибирцев из-за испытаний на теплосетях, продлятся они до 29 мая.

 

 

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