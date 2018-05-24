Цены на бензин в Новосибирске выросли за неделю на 2,1%

Новые рекорды ставят цены на бензин в Новосибирске, поднявшись за прошедшую неделю более чем на 2%.

С 14 по 21 мая сильнее всего подорожал АИ-92 — на 2,2%, а самый маленький рост у АИ-98 — 1,3%.

По данным Новосибирскстата, в начале недели литр бензина марки АИ-92 сибирякам обходился от 38,40 до 41,45 рубля, марки АИ-95 — от 41,15 до 43,80 рубля, а АИ-98 — от 44,80 до 47,10 рубля.

Дизельное топливо также поднялось в цене на 1,7%. Его стоимость в Новосибирске варьировалась от 43,35 до 47,40 рубля за литр.

Отметим, что неделей ранее в Новосибирске также произошел рост цены на топливо примерно в 1,5%. Переписывают цифры чуть ли не ежедневно и сейчас. И эксперты считают, что причин для прекращения этого роста пока нет.

«В Москве уже пару недель нет ни на одной АЗС бензина меньше 40 рублей. Если завтра не будет какой-нибудь директивной меры, как было, когда президент сказал, что дизельное топливо дорогое и оно в один день подешевело на пять рублей, то цены продолжат расти. Если будет нечто подобное, то и розничные и оптовые цены можно снизить в течение трех дней», — рассказал Сиб.фм вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что использование в стране газомоторного топлива — больший приоритет, чем рост числа электромобилей.