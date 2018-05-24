Детёнышей редкого вида куньих перевели в уличный вольер Новосибирского зоопарка

Посетители Новосибирского зоопарка могут увидеть четверых детёнышей перевязок, которых вместе с мамой перевели в уличный вольер.

Это очень редкий вид куньих. В 1982 году зоопарк столицы Сибири стал первым в мире, где удалось в неволе получить потомство перевязок. Все эти годы регулярно размножаются зверьки только здесь.

«Малыши перевязок появляются на свет совсем крошечными — не более шести граммов. В первые месяцы жизни детёнышей крайне важно создать комфортные условия для их матери. Никаких стрессов, лишних звуков, и тогда самка успешно выкармливает потомство», — рассказали в зоопарке.

Сейчас детёнышам дают уже взрослую еду. Увидеть их можно в вольере, который находится рядом с совами и филинами.

Напомним, в апреле в Новосибирском зоопарке родились двойни у красноруких тамаринов, эдиповых тамаринов и игрунков обыкновенных.