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«Нашли логово Бэтмэна» — премиум-спорткар выгнали с парковки в Новосибирске

 24 мая, 17:03
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«Нашли логово Бэтмэна» &mdash; премиум-спорткар выгнали с парковки в Новосибирске
фото из паблика «аст-54» в соцсети «вконтакте»

Автомобиль премиум-класа, три года простоявший без движения на парковке в Новосибирске, увидел свет и мойку; пользователи соцсетей выразили восхищение и предостерегли кабриолет от опасных сибирских дорог.

Mercedes-McLaren SLR в кузове Roadster после длительного простоя выгнали с подземной парковки в Ленинском районе Новосибирска на мойку.

«Три года автомобиль пылился под чехлом на одном из подземных паркингов Ленинского района, ожидая, что когда-нибудь снова будет покорять дороги и ловить на себе взгляды людей», — сообщили в паблике «АСТ-54» соцсети «Вконтакте».

Автор поста добавил, что хозяин Mercedes купил его в США в 2008 году. Автомобиль доставили в Хабаровск, там он несколько лет простоял нетронутым, и владелец отправил его пылиться на новосибирскую парковку ещё на три года.

Пользователи, приславшие фотографии, отметили, что такая история могла произойти, разве что, в Дубае, откуда в интернете много фотографий запылённых на парковках машин премиум-класса.

Подписчики выразили восхищение автомобилем вместе с недоумением, как можно было с ним так поступить.

«Нашли логово Бэтмэна», — написал подписчик сообщества Руслан Оболенский.

Один из комментаторов скептически отметил, что «три года — как раз срок исковой давности». И всё же большинство посочувствовало блестящему McLaren на случай, если ему придётся рассекать по новосибирским дорогам.

«На ней по Новосибирску хорошо на эвакуаторе гонять, наверное», — написал пользователь Ренат Туктаров и рассмеялся смайлами.

Напомним, сибиряк собрал гоночное авто за миллион рублей из старого «Москвича» и в мае выставил его на продажу.

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