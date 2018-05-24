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Массовое убийство: пятерых жителей якутского посёлка расстрелял сосед

 24 мая, 19:02
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Массовое убийство: пятерых жителей якутского посёлка расстрелял сосед
фото с сайта СУ СКР по республике саха (якутия)

Житель якутского посёлка Булгунняхтах расстрелял пятерых соседей, в том числе 10-летнего мальчика, попрощался с родственницей по телефону и застрелился сам; следователи выяснили, что односельчане чурались мужчину и считали его странным.

Житель посёлка Булгунняхтах Хангаласского района Якутии Александр Новиков расстрелял пятерых соседей, в числе которых был ребёнок. Республиканские следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

«По предварительным данным, 65-летний житель села, вооружившись гладкоствольным ружьем „Вепрь“, пришёл в дом своих соседей и на почве личных неприязненных отношений произвел несколько выстрелов в находившихся там женщину, мужчину и ребёнка. После этого он отправился в соседний дом, где совершил убийство двух мужчин», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Саха (Якутия).

По информации Mash, убитые были соседями Александра Новикова и регулярно выпивали. Конфликт произошёл, когда они в очередной раз пришли к нему просить денег на выпивку. Денег пенсионер не дал и через несколько минут ворвался к ним в дом с ружьём и застрелил двоих мужчин — отца и сына. На звуки выстрелов из дома неподалёку вышел ещё один житель села — его Новиков тоже застрелил.

Затем мужчина направился в дом учительницы, где убил женщину и её 10-летнего сына.

«Перед началом стрельбы в Якутии Александр Новиков позвонил сестре и рассказал о ссоре с соседями. После произошедшего Новиков попрощался с родственницей и сообщил, что сейчас застрелится», — сообщил Mash в соцсети «ВКонтакте».

После расправы над соседями 65-летний пенсионер вернулся домой и свёл счёты с жизнью.

«Личности погибших установлены. В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Саха (Якутия).

По свидетельствам жителей посёлка, Новиков приехал в Булгунняхтах10 лет назад после смерти жены, был нелюдимым и жил в доме с заколоченными окнами.

Напомним, 10 мая студент одного из колледжей в Новосибирской области несколько раз выстрелил в однокурсников и покончил с собой.

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