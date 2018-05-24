Новосибирский минздрав проверит сообщения об очередях в поликлинике № 18

Накануне в сети появились фотографии очереди у регистратуры новосибирской поликлиники № 18, места в которой люди занимали с четырёх утра.

На сообщения отреагировали в областном минздраве. Утром 24 мая ведомство сообщило о начале проверки случившегося. Ситуацию при этом называют временной, но требующей немедленной корректировки, поскольку такие большие очереди недопустимы.

«В последнее время во всех медицинских организациях Новосибирской области происходит плановый перевод отрасли на платформенное решение в соответствии с федеральными требованиями о развитии Единой государственной информационной системы здравоохранения. В связи с чем в расписании врачей мог произойти сбой», — объяснила причину возникновения очереди исполняющая обязанности министра здравоохранения области Елена Аксёнова.

Разобраться в случившемся и дать оценку работы персонала поликлиники престоит рабочей группе министерства, в которую вошли технические специалисты и ответственные за организацию медицинской помощи.

Напомним, в начале мая женщина с ограниченными возможностями здоровья не смогла попасть в поликлинику № 1 в Новокузнецке — у входа в учреждение не было пандусов.