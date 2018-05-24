5 баллов
+8 °C

Новосибирский минздрав проверит сообщения об очередях в поликлинике № 18

 24 мая, 11:11
были упомянуты
подходящие темы
Новосибирский минздрав проверит сообщения об очередях в поликлинике &#8470; 18
фото любови вильчинской

Накануне в сети появились фотографии очереди у регистратуры новосибирской поликлиники № 18, места в которой люди занимали с четырёх утра.

На сообщения отреагировали в областном минздраве. Утром 24 мая ведомство сообщило о начале проверки случившегося. Ситуацию при этом называют временной, но требующей немедленной корректировки, поскольку такие большие очереди недопустимы.

«В последнее время во всех медицинских организациях Новосибирской области происходит плановый перевод отрасли на платформенное решение в соответствии с федеральными требованиями о развитии Единой государственной информационной системы здравоохранения. В связи с чем в расписании врачей мог произойти сбой», — объяснила причину возникновения очереди исполняющая обязанности министра здравоохранения области Елена Аксёнова.

Разобраться в случившемся и дать оценку работы персонала поликлиники престоит рабочей группе министерства, в которую вошли технические специалисты и ответственные за организацию медицинской помощи.

Напомним, в начале мая женщина с ограниченными возможностями здоровья не смогла попасть в поликлинику № 1 в Новокузнецке — у входа в учреждение не было пандусов.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 18 мая, 09:15 • статья

Санкции вместо лекарств

Общественные организации обеспокоены законопроектом о контрсанкциях, который позволит ограничить импорт иностранных лекарств. В случае его принятия, уверены общественники, пострадают дети с серьёзными заболеваниями.
 26 марта, 14:34 • статья

Доживать до онкологии

Вы в Новосибирске, и у вас диагностировали рак. Что делать? Чего можно ждать от государства и как вообще себя вести? Корреспондент Сиб.фм разобрался в вопросе и надеется, что эта информация никогда вам не пригодится.
 19 марта, 12:16 • статья

Полис и немножко нервно

Когда в последний раз вы пользовались полисом ОМС? Уверены, что знаете все его возможности? Корреспондент Сиб.фм собрал комментарии экспертов и выяснил, какие условия получения бесплатной медицинской помощи действуют в современной России и почему нужно платить за целые простыни.
самое популярное
 17 мая, 13:52 • новость

Котёнка сервала продают за 500 тысяч рублей на новосибирском «Авито»

Очаровательных кустарниковых котят из Казахстана жители Новосибирска могут также купить и в рассрочку.
 19 мая, 11:37 • новость

В новосибирской семье родился американец

Супружеская пара из Новосибирска воспользовалась популярной схемой многих туристов — они отправились в США на роды, где их новорождённый малыш получил американское гражданство.
 22 мая, 12:54 • новость

Избитая в новосибирской больнице девочка обрела семью

Скандальная история с избиением маленькой девочки в детской больнице № 4 завершилась: жестокая медсестра наказана, а ребенок обрёл семью.
 18 мая, 14:14 • новость

Тёплая весна удивит новосибирцев после выходных

Впервые за долгое время понедельник станет долгожданным для всех жителей Новосибирска, ведь в город придёт тёплая погода.
 16 мая, 11:50 • новость

«Тёлки, кролики и люди в шоке», — в Новосибирской области выпал снег

В Кыштовском района Новосибирской области прошёл снегопад — местные жители отмечают, что такое происходит уже второй год подряд.
 16 мая, 10:06 • новость

Школьница упала с балкона и погибла в день рождения матери в Новосибирске

Очевидцы уверены, что 13-летняя девочка спрыгнула сама: на видео слышно, как её сестра кричит «Из-за чего она спрыгнула?».