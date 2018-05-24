Новосибирскэнергосбыт возглавит специалист по слияниям и поглощениям

Карэн Дашьян намерен сохранить прежний курс по повышению внутренней эффективности новосибирской компании и внедрению новых технологий по энергосбережению и расчётам.

С 23 мая Карэна Дашьяна назначили на должность генерального директора Новосибирскэнергосбыта, его замом станет Татьяна Подчасова.

Карэн Дашьян — один из партнёров и основателей инвестиционной компании «Адванс Капитал», которая специализируется на сделках по слияниям и поглощениям. Также на данный момент он является зампредседателя совета директоров и председателей комитета по кадрам и вознаграждениям Новосибирскэнергосбыта.

«В качестве своих первоочередных задач для ОАО „Новосибирскэнергосбыт“ Карэн Дашьян считает сохранение прежнего курса по повышению внутренней эффективности компании, внедрению новых технологий по энергосбережению и расчетам, а также по выходу в новые регионы в качестве поставщика электроэнергии. Помимо этого будут внедряться лучшие мировые практики в области корпоративного управления и финансового менеджмента», — сообщили на сайте компании.

Напомним, в мае начальник департамента ЖКХ мэрии Новосибирска возглавил СГК.