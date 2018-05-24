Обрекла на гибель кошку из-за свежего ремонта жительница Новосибирска

Кошка попала в смертельное заточение в одной из квартир Новосибирска, и чтобы её спасти, нужно сделать небольшое отверстие в стене — однако для местной жительницы ремонт дороже животного.

Около 11 часов 23 мая на жители дома на улице Вокзальная магистраль Новосибирска вызвали спасателей МАСС. Они просили достать кошку, которая провалилась в вентиляционную шахту квартиру. Сотрудники частично разобрали стену вентшахты, но животное так и не нашли.

По звукам спасатели поняли, что кошка находится этажом выше. Но соседка квартиры, не разрешила сотрудникам МАСС пройти в дом и сделать частичный демонтаж. Ей было жалко подпортить свежий ремонт.

В надежде на то, что кошка найдёт путь к выходу в стене заявителей, люди положили туда еду, дабы привлечь животное. Однако шансы на это невысоки.

«Если соседи не уговорят ту собственницу квартиры, то , возможно, кошка погибнет. Возможно, чудо случится: кошка поднимется обратно вверх и спасётся», — рассказал Сиб.фм начальник МАСС Дмитрий Фокин.

Напомним, в мае сотрудники МАСС спасли девочку из заточения в сливе ванной в Новосибирске.