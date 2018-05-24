Открытка сибирячки с Днём Победы на коне порадовала ветеранов

Новосибирская модель Анастасия Серебрянская, смелые фото которой вошли в сотню лучших по версии мужского журнала Maxim, необычно поздравила ветеранов с Днем Победы, снявшись в неглиже верхом на коне.

Необычное фотопоздравление жительницы Новосибирска с 9 Мая разошлось по социальным сетям. Некоторые «пуритане», конечно, негодуют, но большинству пользователей соблазнительные формы девушки и оригинальность идеи явно пришлись по вкусу.

«Это лучше банальной надписи «Спасибо деду за Победу», — согласились пользователи соцсетей.

На данный момент модель участвует в фотоконкурсе «Мисс Maxim — 2018». В качестве главного приза — фото на обложке популярного мужского журнала. Её откровенные фотографии входят в сотню лучших снимков российских красавиц.

«Мне хотелось показать, что в Новосибирске, а не только в Москве, есть красивые девушки. В этом году участвовала в разных конкурсах красоты, в том числе TopModelNovosibirsk. Параллельно занимаюсь своим», — рассказала Сиб.фм Анастасия Серебрянская.

По поводу весьма смелых фото в сети модель пояснила, что она — свободная девушка, и может себе это позволить.

«У меня нет парня, и ревновать меня некому, я пережила довольно болезненный развод и сейчас не хочу ни с кем заводить отношения», — заявила она.

По поводу своего «поздравления» с 9 Мая, красавица-брюнетка добавила, что это её личная инициатива.

«Фото было сделано 8 мая. Цель — необычно поздравить всех россиян с Днем Победы», — сказала девушка.

Напомним, в феврале прокуратура разрешила иркутской модели раздеваться ради голой правды.