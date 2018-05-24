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Пять пляжей откроют в Новосибирске этим летом

 24 мая, 18:05
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Пять пляжей откроют в Новосибирске этим летом
фото с сайта pexels.com

Несмотря на погоду, в Новосибирске готовятся к открытию пляжного сезона, разрешить купание планируют в пяти местах.

Речь идет о пляже «Наутилус» в Ленинском районе; парке культуры и отдыха «У моря Обского», «Сан-Сити» и «Неоком-Сервис» в Советском районе; а также парке культуры и отдыха «Бугринская роща» в Кировском районе.

Сейчас к открытию купального сезона в городе идёт набор и подготовка матросов-спасателей, специалисты оборудуют спасательные посты и готовят спасательные плавсредства.

При этом есть уже 34 места, где купание запрещено. Причины для этого разные: небезопасный рельеф дна, сильное течение, водовороты, несоответствия нормам состава и качества воды. Всё это может привести к различным заболеваниям, травмам и даже гибели. На таких территориях устанавливаются аншлаги с надписью: «Купаться запрещено».

«Люди могут приходить сюда и отдыхать на берегу, но не заходить в воду. Наиболее опасные водные объекты — Юго-Западный котлован, берег реки Оби и Новосибирского водохранилища», — рассказали в пресс-службе мэрии города.

Городские власти отмечают, что в прошлом году спасатели в запрещённых для купания местах помогли 70 отдыхающим, при этом утонуло восемь человек.

Напомним, в ближайшие выходные температура воздуха в Новосибирской области поднимется до +26 градусов, но дождливая погода сохранится.

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