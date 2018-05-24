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По теплотрассе добираются дети в школу Академгородка

 24 мая, 16:07
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По теплотрассе добираются дети в школу Академгородка
фото предоставлены активистами общественной организации «гражданский патруль»

Пока учёные и чиновники занимаются развитием Новосибирского научного центра, дети из посёлка Кирово добираются до верхней зоны Академгородка по теплотрассе; весной и осенью для них это единственный способ попасть в школу.

Ученики лицея № 130 и гимназии № 5 каждую первую и четвёртую четверти учебного года рискуют руками и ногами, когда идут учиться. Жители улиц Тёплой, Зелёной и Васильковой вынуждены ходить по трубам тепловых сетей — по-другому в верхнюю зону Академгородка попасть невозможно.

Если пересечённую местность ещё можно преодолеть пешком, то ехать до посёлка Кирово соглашаются только самые отчаянные автомобилисты.

«В период дождей и таяния снега к нам отказываются ездить скорая, такси, служба газа. По этой улице мы добираемся к автобусной остановке, в поликлинику и магазины, до работы, в школу и детский сад», — рассказала жительница Кирова Лариса Беляева.

Активисты общественной организации «Гражданский патруль» выяснили, что мэрия не может поставить участок дороги вблизи теплотрассы на улице Тёплой на баланс — жители ремонтируют его исключительно своими силами. Поэтому на улице нет тротуаров и фонарей, а дети вынуждены карабкаться по трубам.

Активисты «Гражданского патруля» обратились к региональному прокурору Владимиру Фалилееву с просьбой провести проверку исполнения законодательства городскими властями и выступить в защиту местных жителей в суде.

Напомним, 2 февраля двое детей погибли, упав в ремонтную яму в Колывани Новосибисркой области.

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