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Почти 1300 домов остаются без горячей воды в Новосибирске

 24 мая, 12:41
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Почти 1300 домов остаются без горячей воды в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Испытания на тепловых сетях второй день идут в Новосибирске, из-за этого без горячей воды остаются 1288 домов.

Речь идет о зданиях, которые подключены к контуру ТЭЦ-5, Кировской районной котельной и котельной Новосибирского оловокомбината. Отключают горячую воду в целях безопасности. В некоторых домах теплообменники стоят внутри, и разогретый во время испытаний до 130 градусов теплоноситель может привести к порывам из-за состояния труб в домах.

Также гидравлические испытания на плотность и прочность с отключением потребителей проходят на котельной «НЭРЗ» - улица Электровозная, 2, котельная № 30 Метродепо - улица Ельцовская, 8а и котельная № 27 - улица Клубная, 39.

Уже в ночь на 25 мая проверка на этих объектах завершится. А 25 и 26 мая испытания пройдут на контуре ТЭЦ-4 и Калининской газовой котельной. Отключение горячей воды может произойти в некоторых домах в Заельцовском, Калининском и Дзержинском районах.

"Во время испытаний возможны размывы грунта и выход на поверхность воды с температурой 100 градусов", — отметили в пресс-службе мэрии города.

 

Напомним, доследственная проверка началась в Барнауле после того как из-за порыва трубопровода огромная стена воды обрушилась на пожилую женщину.

 

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