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Режим ЧС могут ввести ради аграриев Новосибирской области

 24 мая, 17:23
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Режим ЧС могут ввести ради аграриев Новосибирской области
фото с сайта pexels.com

Из-за неблагоприятной погоды в Новосибирской области рассматривают возможность введения чрезвычайной ситуации, что облегчит жизнь местным аграриям.

Дело в том, что юридически это позволит более гибко подходить к регулированию объёмов посевных площадей и избежать возможных штрафных санкций из-за неисполнения показателей.

«Специалисты регионального минсельхоза ежедневно собирают сведения из каждого района о темпах посевной», — отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Если говорить о господдержке, то новосибирские аграрии получат в общей сложности в этом году 3,72 млрд рублей. Больше всего денег направят на возмещение затрат по приобретаемой технике и оборудованию — 650 млн, приличная сумма пойдёт на поддержку растениеводства — 493,1 млн рублей, молочному скотоводству помогут 249,9 млн рублей.

Пресс-служба регионального правительства сообщает, что посевная кампания идёт во всех 30 районах области. Яровой сев уже прошёл на 371,2 тысячи гектаров, что составляет 18,8% от запланированного.

Напомним, Дмитрий Медведев потребовал учитывать традиции, в том числе религиозные, других стран при экспорте российской сельхозпродукции на зарубежные рынки.

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