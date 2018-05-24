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Сотрудник новосибирского колледжа зарабатывал на лоботрясах и двоечниках

 24 мая, 12:44
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Сотрудник новосибирского колледжа зарабатывал на лоботрясах и двоечниках
фото с сайта pixabay.com

Незаконная выдача дипломов Новосибирским колледжем автосервиса носила системный характер — документ выдавали студентам, которые прогуливали и фактически не проходили обучение.

В Кировском районе Новосибирска по инициативе прокурора Владимира Большунова состоялся суд над заведующим отделения колледжа автосервиса и дорожного хозяйства.

Прокурор установил факты выдачи дипломов об образовании лицам, которые фактически не проходили обучение в колледже.

«В сентябре 2012 года в учреждение по специальности „Машинист дорожно-строительных машин“ были зачислены 50 абитуриентов. Некоторые через полгода прекратили обучение в колледже, занятия не посещали, зачёты не сдавали, дипломные работы не писали и не защищали», — сообщил представитель региональной прокуратуры Дмитрий Лямкин

Однако, согласно протоколам заседания комиссии по итоговой аттестации за 2015 год, эти студенты числились как фактически сдавшие итоговые экзамены, что послужило основанием для выдачи им дипломов об окончании среднего профессионального образования.

Проверкой было установлено, что в период такого «обучения» заведующий отделением дорожных машин и механизмов Валентин Неумывакин давал указания ставить прогульщикам оценки с целью «создания видимости присутствия студентов». Заинтересованность Неумывакина возникла потому, что положением об оплате труда было предусмотрено начисление стимулирующей выплаты (в размере 50% за семестр) при «сохранности контингента» образовательной организации 95% и более.

Таким образом, Неумывакин, злоупотребляя своими полномочиями, давал указания преподавателям колледжа вносить заведомо недостоверные сведения в журнал явки студентов, чтобы получать стимулирующей выплаты. Кроме того, выяснилось, что в общежитии колледжа незаконно проживали люди, которые к колледжу никого отношения не имели. По инициативе прокурора руководство учебного заведения было оштрафовано на 75 тысяч рублей, а в отношении Валентина Неумывакина возбудили уголовное дело.

23 мая суд Кировского района Новосибирска вынес решение, по которому уголовное преследование в отношении Неумывакина прекращено в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, в марте Новосибирский государственный технический университет лишили аккредитации по нескольким гуманитарным специальностям — теперь журналисты, экономисты и другие не получат дипломы гособразца.

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