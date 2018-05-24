У новосибирцев есть возможность получить пиццу с доставкой от Радио «Городская волна»

Более 120 жителей сибирской столицы уже стали обладателями вкусных призов от любимой радиостанции.

Радио «Городская волна» представляет оригинальный проект «Гордость города», в связи с чем у жителей Новосибирска появился шанс получить большую пиццу от любимой радиостанции. Для этого нужно продемонстрировать знание нашего города и его достопримечательностей.

Чтобы победить и получить вкуснейшую пиццу от «Додо пицца», необходимо внимательно слушать передачу «Новосибирск — Главный!» на радио «Городская волна» с 8:00 до 10:00 утра по будням, ждать задание ведущих, связанное со знанием нашего города, и первым прислать сообщение с правильным ответом на короткий номер 5522 или в WhatsApp Радио «Городская волна» по номеру 8-913-787-60-05. Смс-сообщение должно начинаться с кодовой комбинации: 101.4 (стоимость не более 14,01 рублей с НДС).

Возрастные ограничения 16+

Информация на сайте www.novosibirsk.gkvr.ru и по телефону +7 (383) 362-07-67.

Генеральный партнёр проекта — компания «Приосколье», лидер по производству экологически чистого мяса птицы в России (по данным Росптицесоюза за 2016 год).

Напомним, в апреле Радио «Городская волна 101.4 FM», Молодёжный центр «Пионер» и комитет по делам молодёжи мэрии Новосибирска представили городской творческий конкурс-фестиваль «Звёздные имена Новосибирска-2018». Все финалисты выступят в день 125-летия города на главной сцене и получат 200 тысяч рублей на продвижение на радио.