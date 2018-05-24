5 баллов
+8 °C

У новосибирцев есть возможность получить пиццу с доставкой от Радио «Городская волна»

 24 мая, 12:05
подходящие темы
У новосибирцев есть возможность получить пиццу с доставкой от Радио «Городская волна»
фото предоставлено организаторами

Более 120 жителей сибирской столицы уже стали обладателями вкусных призов от любимой радиостанции.

Радио «Городская волна» представляет оригинальный проект «Гордость города», в связи с чем у жителей Новосибирска появился шанс получить большую пиццу от любимой радиостанции. Для этого нужно продемонстрировать знание нашего города и его достопримечательностей.

Чтобы победить и получить вкуснейшую пиццу от «Додо пицца», необходимо внимательно слушать передачу «Новосибирск — Главный!» на радио «Городская волна» с 8:00 до 10:00 утра по будням, ждать задание ведущих, связанное со знанием нашего города, и первым прислать сообщение с правильным ответом на короткий номер 5522 или в WhatsApp Радио «Городская волна» по номеру 8-913-787-60-05. Смс-сообщение должно начинаться с кодовой комбинации: 101.4 (стоимость не более 14,01 рублей с НДС).

Возрастные ограничения 16+

Информация на сайте www.novosibirsk.gkvr.ru и по телефону +7 (383) 362-07-67.

Генеральный партнёр проекта — компания «Приосколье», лидер по производству экологически чистого мяса птицы в России (по данным Росптицесоюза за 2016 год).

Напомним, в апреле Радио «Городская волна 101.4 FM», Молодёжный центр «Пионер» и комитет по делам молодёжи мэрии Новосибирска представили городской творческий конкурс-фестиваль «Звёздные имена Новосибирска-2018». Все финалисты выступят в день 125-летия города на главной сцене и получат 200 тысяч рублей на продвижение на радио.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 23 мая, 17:25 • репортаж

Гротеск, традиция и жареные крылышки

Восточная, западная и русская культуры сплелись воедино в любовании и насмешке современного искусства.

На страже вкуса

 15 мая, 14:51 • колонка
Ян Скопин
ресторатор
О том, что даёт потребителю система защищённости по происхождению продукта, и почему в России практически невозможно найти продукты со знаком качества, рассуждает ресторатор Ян Скопин.
 4 мая, 10:45 • статья

Стратегия Локтя

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил стратегию развития города на 12 лет.
самое популярное
 17 мая, 13:52 • новость

Котёнка сервала продают за 500 тысяч рублей на новосибирском «Авито»

Очаровательных кустарниковых котят из Казахстана жители Новосибирска могут также купить и в рассрочку.
 19 мая, 11:37 • новость

В новосибирской семье родился американец

Супружеская пара из Новосибирска воспользовалась популярной схемой многих туристов — они отправились в США на роды, где их новорождённый малыш получил американское гражданство.
 22 мая, 12:54 • новость

Избитая в новосибирской больнице девочка обрела семью

Скандальная история с избиением маленькой девочки в детской больнице № 4 завершилась: жестокая медсестра наказана, а ребенок обрёл семью.
 18 мая, 14:14 • новость

Тёплая весна удивит новосибирцев после выходных

Впервые за долгое время понедельник станет долгожданным для всех жителей Новосибирска, ведь в город придёт тёплая погода.
 16 мая, 11:50 • новость

«Тёлки, кролики и люди в шоке», — в Новосибирской области выпал снег

В Кыштовском района Новосибирской области прошёл снегопад — местные жители отмечают, что такое происходит уже второй год подряд.
 16 мая, 10:06 • новость

Школьница упала с балкона и погибла в день рождения матери в Новосибирске

Очевидцы уверены, что 13-летняя девочка спрыгнула сама: на видео слышно, как её сестра кричит «Из-за чего она спрыгнула?».