За неделю Толоконский лишился двух должностей

22 мая Виктора Толоконского уволили из Сибирского института управления, а 24 числа стало известно, что его отозвали из списка кандидатов в совет директоров РЖД.

У бывшего губернатора Новосибирской области и Красноярского края, главного советника мэра столицы Сибири по организационному обеспечению его деятельности Виктора Толоконского выдалась непростая неделя — его лишили двух должностей. Во вторник, 22 мая, его уволили из Сибирского института управления — филиала РАНХиГС, где он был штатным экспертом, а 24 мая стало известно, что его убрали из списка кандидатов в совет директоров РЖД. Информацию об этом подтвердила «Ведомостям» пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.

«Близкие к администрации собеседники говорят, что экс-полпред может быть исключен и из партии „Единая Россия“; причиной стала ситуация вокруг осенних выборов новосибирского губернатора», — сообщило издание.

Напомним, о том, что Виктор Толоконский стал кандидатом в совет директоров РЖД стало известно 14 мая.