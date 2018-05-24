5 баллов
+8 °C

За неделю Толоконский лишился двух должностей

 24 мая, 11:46
были упомянуты
подходящие темы
За неделю Толоконский лишился двух должностей
фотография Ильнара Салахиева из архивов Сиб.фм

22 мая Виктора Толоконского уволили из Сибирского института управления, а 24 числа стало известно, что его отозвали из списка кандидатов в совет директоров РЖД.

У бывшего губернатора Новосибирской области и Красноярского края, главного советника мэра столицы Сибири по организационному обеспечению его деятельности Виктора Толоконского выдалась непростая неделя — его лишили двух должностей. Во вторник, 22 мая, его уволили из Сибирского института управления — филиала РАНХиГС, где он был штатным экспертом, а 24 мая стало известно, что его убрали из списка кандидатов в совет директоров РЖД. Информацию об этом подтвердила «Ведомостям» пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.

«Близкие к администрации собеседники говорят, что экс-полпред может быть исключен и из партии „Единая Россия“; причиной стала ситуация вокруг осенних выборов новосибирского губернатора», — сообщило издание.

Напомним, о том, что Виктор Толоконский стал кандидатом в совет директоров РЖД стало известно 14 мая.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 22 мая, 09:15 • статья

Реставрация на миллион

Корреспондент Сиб.фм разбирался, почему в огромном мегаполисе с горсткой исторических памятников всё так непросто с реставрацией.
 17 мая, 08:15 • статья

В режиме ожидания

Корреспондент Сиб.фм погрузился в проблему продолжительных остановок городского транспорта и с удивлением выяснил, что за такие раздражающие пассажиров нарушения почти не бывает последствий.
 14 мая, 15:10 • статья

Сверхзадачи и сверхлюди

Шахматисты Новосибирской области громко заявили о себе на командном чемпионате России и заработали путёвку на Еврокубок. Корреспондент Сиб.фм узнал подробности интеллектуальных схваток в российской Премьер-лиге.
самое популярное
 17 мая, 13:52 • новость

Котёнка сервала продают за 500 тысяч рублей на новосибирском «Авито»

Очаровательных кустарниковых котят из Казахстана жители Новосибирска могут также купить и в рассрочку.
 19 мая, 11:37 • новость

В новосибирской семье родился американец

Супружеская пара из Новосибирска воспользовалась популярной схемой многих туристов — они отправились в США на роды, где их новорождённый малыш получил американское гражданство.
 22 мая, 12:54 • новость

Избитая в новосибирской больнице девочка обрела семью

Скандальная история с избиением маленькой девочки в детской больнице № 4 завершилась: жестокая медсестра наказана, а ребенок обрёл семью.
 18 мая, 14:14 • новость

Тёплая весна удивит новосибирцев после выходных

Впервые за долгое время понедельник станет долгожданным для всех жителей Новосибирска, ведь в город придёт тёплая погода.
 16 мая, 11:50 • новость

«Тёлки, кролики и люди в шоке», — в Новосибирской области выпал снег

В Кыштовском района Новосибирской области прошёл снегопад — местные жители отмечают, что такое происходит уже второй год подряд.
 16 мая, 10:06 • новость

Школьница упала с балкона и погибла в день рождения матери в Новосибирске

Очевидцы уверены, что 13-летняя девочка спрыгнула сама: на видео слышно, как её сестра кричит «Из-за чего она спрыгнула?».