Барабинск и Куйбышев объединят в агломерацию

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В Новосибирской области планируют подписать соглашение о создании Барабинско-Куйбышевской агломерации.

Произойти это должно во время V Всероссийской конференции «Развитие городских агломераций России: инновации и инфраструктура». В нашем регионе она пройдёт 31 мая и 1 июня. Около 400 участников ожидают из 30 регионов России.

«Подписание соглашения о развитии новой Барабинско-Куйбышевской агломерации создаст предпосылки развития агломерации полицентрического типа», — рассказал главный архитектор Новосибирской области Игорь Лукьяненко.

Также здесь представят проект развития комплексной транспортной схемы Новосибирской агломерации. А команды молодых архитекторов и студентов профильных вузов презентуют градостроительные концепции по развитию территории Военного городка на улице Бориса Богаткова.

Пресс-служба регионального правительства сообщает, что также участники конференции обсудят лучшие практики проектирования и развития агломераций, изменения в градостроительном законодательстве, посетят выставку о формировании городских агломераций в российских регионах и странах зарубежья.

Напомним, более 1 млрд рублей Федеральное дорожное агентство направило на ремонт и строительство дорог в Новосибирской агломерации.