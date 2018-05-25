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«Дорожную карту» по борьбе со смертью поручил разработать Травников

 25 мая, 06:50
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«Дорожную карту» по борьбе со смертью поручил разработать Травников
фото с сайта pixabay.com

За 2017 год в Новосибирской области умерло от социально значимых болезней почти 36 тысяч человек — Андрей Травников намерен уменьшить количество погибших в последующие года.

В правительстве Новосибирской области в целях снижения смертности от социально значимых заболеваний в регионе создали рабочую группу. В её состав вошли врачи и руководители учреждений здравоохранения, представители минздрава, минпромторга, минэкономразвития и территориального фонда обязательного медицинского страхования. В Соответствующее распоряжение 23 мая подписал врио губернатора Андрей Травников.

Уменьшить статистику смерти должны до 2024 года. До 1 июня рабочая группа, по поручению Андрея Травникова, разработает и утвердит «дорожную карту» по данному направлению.

В перечень социально значимых заболеваний входят: туберкулёз; инфекции, передающиеся преимущественно половым путём, гепатиты В и С; ВИЧ; злокачественные новообразования; сахарный диабет; психические расстройства и расстройства поведения; болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением.

«За 12 месяцев 2017 года от социально-значимых болезней в Новосибирской области умерло 35 781 человек, что на 335 человек меньше, чем в январе-декабре 2016 года. Коэффициент смертности за 12 месяцев 2017 года составил 12,9 на 1000 населения, что на 1,5% ниже 2016 года (13,1 на 1000 населения)», — сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

Напомним, в мае эксперты заявили, что наплыв нигерийских проституток в Новосибирск увеличит количество ВИЧ-инфицированных.

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